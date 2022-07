Scomparso sulle alture di Lavagna, 91enne trovato vivo dopo tre notti di ricerche

Lavagna. È stato trovato vivo dopo tre notti di ricerche Antonio Musico, l’anziano di 91 anni affetto da demenza senile che era scomparso da casa sua nella zona di Santa Giulia, sulle alture di Lavagna.

L’uomo è stato raggiunto dal nucleo cinofilo dei vigili del fuoco stamattina intorno alle 10.30 in una zona boschiva impervia proprio nel vallone di Santa Giulia, vicino alla zona dove abitava. Nonostante una caduta e un presunto braccio rotto, era in discrete condizioni di salute. Per precauzione è stato comunque caricato sull’elisoccorso e portato in ospedale per una visita di controllo. La squadra era composta da vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino, carabinieri e volontari.

L’allarme era stato lanciato mercoledì sera dai figli che non lo avevano più visto tornare e, non riuscendo a trovarlo nelle vicinanze, hanno sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri di Lavagna. I militari avevano provveduto ad attivare il piano provinciale di ricerca di persone scomparse.

È stato quindi costituito un posto di comando avanzato con la ricerca in campo, coordinato e diretto dai vigili del fuoco di Chiavari e di Genova. Per le ricerche sono stati utilizzati anche i droni e i cani molecolari dell’unità cinofila dei vigili del fuoco.