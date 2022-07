Sciopero aerei, domenica di caos per chi viaggia: ecco i voli cancellati a Genova

Genova. Domenica di caos negli aeroporti italiani per lo sciopero di piloti e assistenti di volo delle compagnie low cost Easyjet, Volotea e Ryanair proclamato da alcune sigle sindacali dalle 14.00 alle 18.00. A questi disagi si aggiungeranno quelli causati dallo sciopero dei controllori di volo di Enav. Un mix esplosivo nel weekend di metà luglio che inaugura il periodo cruciale delle vacanze estive: a saltare saranno circa 400 voli, uno su quattro tra quelli in programma negli aeroporti italiani.

Cancellazioni che riguarderanno certamente anche l’aeroporto di Genova. Nella lista dei voli garantiti per legge pubblicata dall’Enac, non compare nessuna relazione da e per il Cristoforo Colombo.

Ecco il dettaglio dei voli cancellati:

IN ARRIVO

KL1561 da Amsterdam (arrivo previsto 10.30) – CANCELLATO

FR9343 da Vienna (arrivo previsto 11.55) – CANCELLATO

FR2909 da Palermo (arrivo previsto 12.15) – CANCELLATO

AZ1395 da Roma (arrivo previsto 14.25) – CANCELLATO

RK9345 da Manchester (arrivo previsto 14.55) – CANCELLATO

V71657 da Olbia (arrivo previsto 15.15) – CANCELLATO

FR972 da Londra Stansted (arrivo previsto 15.25) – CANCELLATO

FR6635 da Bucarest (arrivo previsto 15.45) – CANCELLATO

IN PARTENZA

KL1562 per Amsterdam (partenza prevista 11.15) – CANCELLATO

FR9344 per Vienna (partenza prevista 12.55) – CANCELLATO

FR2910 per Palermo (partenza prevista 12.40) – CANCELLATO

AZ1386 per Roma (partenza prevista 15.10) – CANCELLATO

RK9346 per Manchester (partenza prevista 15.20) – CANCELLATO

V71656 per Olbia (partenza prevista 15.55) – CANCELLATO

FR972 per Londra Stansted (apartenza prevista 15.55) – CANCELLATO

FR6636 per Bucarest (partenza prevista 16.10) – CANCELLATO

I lavoratori delle compagnie aeree si fermano per chiedere un miglioramento delle condizioni contrattuali e aumenti salariali. Ad attenuare i disagi per migliaia di turisti è stato l’intervento della commissione di garanzia che ha chiesto e ottenuto di ridurre lo sciopero da 24 a 4 ore, in considerazione proprio del grande volume di viaggiatori previsto in questi giorni.

Chi subisce una cancellazione del volo ha diritto a un rimborso, esclusi quelli effettuati da una compagnia extra Ue in partenza da un territorio extra Ue, anche se diretti in Europa. Maggiori informazioni si possono trovare sui siti delle compagnie aeree.

In questi giorni, peraltro, si registra anche l’agitazione dei dipendenti dell’Aeroporto di Genova: i sindacati lamentano poche assunzioni e non sufficienti a controbilanciare le perdite dovute al turn over e più certezze per il futuro.

“Il trasporto aereo nel suo complesso ha registrato un incremento notevole di richiesta, prevalentemente voli low-cost – si legge in una nota sindacale – in Italia, grazie agli accordi da noi sottoscritti, abbiamo tenuto il personale dipendente legato ai gestori aeroportuali attraverso il ricorso alla cassa integrazione. Negli altri scali europei, al contrario, hanno licenziato i dipendenti, con il drammatico conseguente risultato”. Nell’aeroporto Cristoforo Colombo, le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit CISL e Uiltrasporti, insieme alle Rsa aziendali, evidenziano però “alcune lacune nella organizzazione del lavoro, rilevando contestualmente la necessità di sostituire almeno temporaneamente il personale che ha lasciato lo scalo per ragioni diverse, equivalente al 15% circa della forza lavoro”.