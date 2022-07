Schianto con lo scooter in A7: è morto in ospedale il motociclista caduto tra Bolzaneto e Genova Ovest

Genova. E’ morto lo scooterista rimasto coinvolto questo pomeriggio in un incidente sull’autostrada A7. La vittima, un 62enne di Marassi, Alessandro Romano, che stava viaggiando in autostrada tra i caselli di Genova Bolzaneto e Genova Ovest, era rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo del suo scooter.

L’uomo è stato soccorso dai mezzi del 118, intubato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino, ma non ce l’ha fatta. E’deceduto in ospedale dopo alcune ore.

Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia stradale. Il tratto autostradale, chiuso al traffico intorno alle 14 per permettere soccorsi e rilievi, è stato riaperto intorno alle 16,30.

E’ il secondo incidente mortale in città dopo quello che ha visto come vittima una donna di 88 anni a Quinto.