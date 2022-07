Schianti, frontali, bolidi “impazziti”: raffica di incidenti in questo sabato sulle strade di Genova

Genova. Cinque incidenti stradali gravi, una dozzina di feriti, di cui uno molto grave, danni per decine di migliaia di euro e decine di operatori impegnati tra medici, infermieri, forze dell’ordine e militi di pubbliche assistenze. E’ il bilancio di un sabato folle sulle strade di Genova.

Da poco dopo la mezzanotte fino a sera si sono susseguite senza sosta le notizie di cronaca relative alla viabilità. Il caso più eclatante sicuramente quello della Ferrari argentata che intorno alle 4 del mattino è andata a schiantarsi a folle velocità contro il dehors di un bar in via Casaregis (angolo via Cecchi) e diverse vetture parcheggiate: i due a bordo dell’auto di lusso, peraltro, si sono allontanati dal luogo dell’incidente dopo aver ricevuto le prime cure.

Prima, intorno all’una di notte, un altro schianto ma a Serra Riccò, sulla provinciale in località Castagna. Una macchina è andata a finire contro un distributore di benzina a bordo strada, provocando danni ingenti.

Sempre questa notte un altro incidente a Bargagli, all’altezza della Presa. Frontale tra due automobili: cinque i feriti, non gravi.

Passano poche ore di tregua, al mattino, con solo alcuni sinistri “banali” in città ed ecco che alle 13 un nuovo incidente si verifica in via Merano, a Sestri Ponente: tre ragazzi alla guida di moto e scooter e un’auto coinvolti nello scontro. Ad avere la peggio i giovani centauri.

Alle 17 circa in via 30 giugno a Campi un altro frontale: auto moto, la persona alla guida della moto viene ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata intubata sul posto.