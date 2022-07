Santa Margherita, una lettera del sindaco e del presidente degli albergatori per accogliere i turisti

Santa Margherita Ligure. Una Santa Margherita Ligure sempre più accogliente e turisti sempre più informati fin dal loro primo contatto con la città che, in gran parte dei casi, avviene nella struttura ricettiva in cui alloggiano.

Va in questa direzione l’iniziativa del Comune di Santa Margherita Ligure e del Gruppo Albergatori Santa Margherita Ligure – Portofino che hanno pensato e realizzato una lettera di benvenuto da far trovare agli ospiti nelle camere d’albergo.

Su due facciate, da una parte in italiano e dall’altra in inglese, vengono raccontate sinteticamente le bellezze di Santa Margherita Ligure, del suo territorio e i riferimenti per restare aggiornati sulle iniziative cittadine attraverso tre qr code specifici.

“La qualità delle nostre strutture rappresenta un valore aggiunto in termini di accoglienza turistica – dichiara il Presidente del Gruppo Albergatori Santa Margherita Ligure – Portofino Giuseppe Pastine – Una lettera di benvenuto da far trovare in camera con non può che essere di gradimento per i nostri ospiti e uno strumento utile per il loro soggiorno. Ringraziamo il Comune per aver realizzato questa iniziativa”.

“Santa Margherita Ligure città della bellezza e delle buone maniere – spiega il Sindaco Paolo Donadoni – perché anche una parola cortese, un sorriso, un’informazione, un “benvenuto” può fare la differenza per lasciare un bel ricordo della nostra cittadina a chi ci viene a trovare. Ringrazio il Gruppo Albergatori Santa Margherita Ligure – Portofino per aver portato avanti insieme questa idea”.