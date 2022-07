Sampierdarena, muratore cade dall’impalcatura: dopo un volo di tre metri il ricovero al Villa Scassi

Genova. Incidente sul lavoro questa mattina a Sampierdarena, dove un muratore è caduto da una impalcatura facendo un volo di quasi tre metri. Soccorso immediatamente dai colleghi e poi dai medici del 118, è stato trasportato al Villa Scassi.

L’episodio è avvenuto in via Pacinotti, poco prima delle 13: durante una lavorazione, per cause ancora da determinare, l’uomo ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi, e al pronto soccorso è arrivato cosciente e in codice giallo.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno fatto i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto, ricostruendo cause ed eventuali responsabilità.

Foto archivio