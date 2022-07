Sampdoria, un difensore centrale arriverà dal Portogallo?

Genova. In attesa di Bartosz Bereszyński, Tomás Rincón e Morten Thorsby, mister Giampaolo ha portato con sé, a Ponte di Legno, questi 29 calciatori:

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia, Tantalocchi.

Difensori: Augello, Colley, Depaoli, Farabegoli, Ferrari, Murillo, Murru, Somma. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Léris, Malagrida, Sabiri, Trimboli, Verre, Viera, Yepes.

Attaccanti: Bonazzoli, Caputo, De Luca, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Stoppa.

Manca anche Andrea Conti (in recupero fisico) e non c’è – come previsto – nemmeno Nik Prelec ed oggi si è capito perché… Con tanto di comunicato ufficiale, la Sampdoria ha reso noto di aver ceduto definitivamente il centravanti sloveno al WGS Swarovski Tirol, dove va a sostituire un altro ex blucerchiato, quel Giacomo Vrioni (andato a giocare nella M.L.S., nel N.E. Revolution.di Foxborough (Massachusetts). Una plusvalenza non si sa di che entità, nella speranza di non avere poi pentimenti, perché il ragazzo, in Primavera, aveva messo in mostra buoni numeri… un po’ come li aveva fatti vedere anche Andrés Ponce (centravanti dalle caratteristiche simili), a dire il vero, pure lui lasciato andare via senza troppi rimpianti, vista la carriera successiva (il top, qualche campionato in Russia).

Nella scelta di tale cessione, facile dedurre che non sia questa la tipologia di centravanti (boa) che piace al mister. Lo è invece Keita Balde, che se davvero tornasse, per come vede il calcio Giampaolo, sarebbe il tipo di punta ideale.

Dall’attacco alla difesa, dove le urgenze sono primarie… ed infatti, ecco un nome nuovo, uscito dai media portoghesi, quello di Francisco Reis Ferreira, meglio noto come Ferro, difensore centrale del Benfica, classe ’97, che dopo poco più di una quarantina di presenze con i lusitani, ha avuto brevi esperienze con il Valencia e l’Hajduk Spalato… Non un grande curriculum, a dire il vero, ma in tempo di ‘vacche magre’, la fantasia deve andare al potere.

L’imminente e probabile trasferimento di Ivan Provedel alla Lazio, apre le porte a Wladimiro Falcone, che Riccardo Pecini intende mettere proprio a chiudere la porta dello Spezia. Più tempo passa (e la Samp non gli rinnova il contratto), più si avvicina al Golfo dei Poeti anche Albin Ekdal, destinato – a quanto pare – ad andare a far coppia con Karol Linetty, con il Torino disposto ad aiutare gli spezzini nel pagare l’ingaggio del polacco, pur di portare sotto la Mole, Giulio Maggiore.

Più famoso come calciatore, meno come allenatore, anche il fratello del mister della Samp, Giampaolo, ha trovato una panchina: si tratta di quella della Primavera del Bari, dove Federico Giampaolo torna per la terza volta, dopo una prima esperienza da calciatore ed una seconda, una decina di anni fa, proprio con lo stesso incarico di adesso.

Chiudiamo con una notizia sulla Primavera del Doria, che – fra le altre amichevoli estive – mercoledì 27 luglio, alle ore 17.30 giocherà contro l’Entella (allenamento congiunto).