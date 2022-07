Sampdoria, un bel pari (1-1) con il Parma

Genova. Un primo tempo ‘double face’, quello visto fra qui uomini di Giampaolo e Pecchia, che i due mister hanno mandato in campo, secondo queste formazioni:

Sampdoria (4-1- 4-1): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Yepes; Candreva, Rincón, Sabiri, Verre; Caputo.

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Juric; Sits, Vazquez, Mihaila; Inglese.

Una prima mezz’ora in cui si sono viste tante belle cose da parte dei blucerchiati, che avrebbero meritato di portarsi in vantaggio, viste le tante occasioni avute e che di seguito elenchiamo:

Al 1° già Verre ha sfiorato il palo su azione di calcio d’angolo.

Al 7° Candreva, rientrando sul sinistro, ha mandato la palla a stamparsi sulla traversa.

Al 16° sempre su corner, un colpo di testa di Ferrari, è finito di poco sopra la traversa

Al 20° ancora Sabiri con un tiro secco ha sorvolato di nuovo la traversa.

Al 31° una bella palla in corridoio di Candreva, ha liberato in area Caputo, ma Chichizola, uscito alla disperata ha salvato in angolo.

Il Parma aveva comunque fatto vedere che non intendeva fare la vittima sacrificale (ad esempio Juric, con due falli con la F maiuscola – uno su Sabiri altro su Candreva – aveva fatto capire che non interpretava il match come semplice amichevole.

Al 34° una clamorosa disattenzione, su una rimessa laterale, in zona difensiva sinistra, ha consentito ad Juric di scambiare in area ed infilare alle spalle di Audero la palla dell’1-0.

Da quel momento, la partita è cambiata, con i blucerchiati che sembravano più abulici, che stanchi.

Ad inizio ripresa, Léris ha preso il posto di Candreva ed al 50° Sabiri ci ha provato da lontano, su punizione, sorprendendo il subentrato portiere dei ducali, Colombi, costretto a respingere corto di piede, con Léris pronto a ribattere in rete (1-1).

Al 60° Verre si è presentato solo davanti allo stesso Colombi (uno dei candidati a sostituire Falcone), che è stato molto bravo a salvare di piede.

Al 65° cambi disposti da Giampaolo (escono Colley, Murru, Rincon e Caputo per Murillo, Augello, Trimboli e Quagliarella).

Bella azione al 67°, con Augello che ha pescato Verre dietro il terzino parmense, con il n°10 abile a servire in area Léris, pronto al tiro, con Colombi che ha salvato ancora.

Al 73° sono usciti Audero, Depaoli, Ferrari, Verre e Sabiri e sono entrati Ravaglia, Somma, Farabegoli, Askildsen e Stoppa.

Un ultimo quarto d’ora giocato ad armi pari… insomma una buona prestazione, con tutti abbondantemente sopra la sufficienza e se proprio dobbiamo fare i nomi di chi più si è distinto, facciamo senza dubbio quelli di Gerard Yepes Laut, Sabiri e Medhi Léris, uno da tenere in rosa, a nostro modesto avviso.

Chiudiamo con due notizie di mercato:

1) il brasiliano Marcos Paulo Costa do Nascimento, pescato giovanissimo nella Fluminense dall’Atletico Madrid e poi dato in prestito lo scorso anno al Famalicão (si tratta di una punta centrale mobile e dotata di eccellente tecnica) è il nome nuovo battuto oggi dai tam tam di mercato.

2) come avevamo anticipato ieri, Luigi Aquino va ufficialmente a raggiungere l’altro ex Primavera Emanuel Ercolano, nella squadra campana della Turris.