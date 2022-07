Sampdoria, tris di nomi nuovi: Aramu, Callejón, Yalçın

Genova. Continua proficuamente il lavoro di sistemazione degli ex Primavera e di questo va dato merito agli operatori di mercato, che invece faticano, per il momento, a trovare il bandolo della matassa con i giocatori della prima squadra, tanto è vero che i vari Depaoli, Murillo, Murru, Askildsen, Verre, Bonazzoli, De Luca, La Gumina, sono tuttora a Ponte di Legno, per non parlare di Torregrossa, che nemmeno ci è salito.

Fra questi giocatori, che il management blucerchiato intende usare, se possibile, come ‘merce di scambio’ per arrivare ad altri più consoni al gioco di Giampaolo, c’è anche Léris (impegnato sul tavolo delle trattative con Parma e Pisa), ma abbiamo dei dubbi sul fatto che Giampaolo non preferisca tenerselo in rosa.

Poi ci sono gli altri, da eventualmente ‘piazzare’ per fare cash, leggi Falcone (cui va giustamente concessa la possibilità di andare a fare il titolare, tenendo magari una possibilità di controriscatto dal Lecce), Thorsby, Bereszyński e Colley (se davvero arrivasse qualcuno col portafoglio aperto), Candreva (anche per alleggerire il monte ingaggi) e Caputo (idem).

La partenza di Wladimiro Falcone è una delle cose certe e il profilo più idoneo alla sostituzione, fra i nomi usciti, è quello di Alberto Brignoli (Panathīnaïkos), uno dei tre goalkeeper (insieme a Michelangelo Rampulla e Massimo Taibi) ad entrare nella cerchia dei portieri che sono riusciti a realizzare una rete, su azione, in Serie A. Ieri, abbiamo ipotizzato un ricorso ad estremo difensore cresciuto nelle giovanili del club, Vincenzo Fiorillo (in ottica di slot rose che ne devono contenere almeno quattro), ma se la necessità fosse di trovare un ex Primavera, con costi minori, il nome potrebbe essere quello di Samuele Massolo, 26enne, tutta la trafila nelle giovanili blucerchiate e poi una crescita partendo dal basso, iniziando da Sanremese, Entella, Sambenedettese, Fermana, fino ad arrivare al Palermo, dove per merito suo e del bomber Brunori, ha vinto la lunghissima maratona dei play off di Lega Pro, guadagnandosi la Serie B.

E se è vero che Matteo Brunori, di un anno più vecchio, era sulla bocca di tutti, compresa la Sampdoria (alla fine il Palermo lo ha riscattato dalla Juventus), perché un bel balzo in avanti non potrebbe compierlo anche Massolo? Non ditemi ‘perché è nato a La Spezia, mentre Brunori a Macaé, vicino a Rio de Janeiro, perché anche la punta si è fatta tutta la gavetta in Italia, a partire dalle giovanili del Foligno.

Solo dopo aver sistemato gli esuberi e fatto un po’ di grano, con chi avrà mercato, ci si potrà guardare attorno, alla ricerca di nuovi giocatori, sperando in novità su nuovi acquirenti della società… Fino ad allora, continueremo a leggere sui media notizie riciclate, come quella odierna di un ritorno d’attualità di Marko Pjaca (ennesimo come back alla Juventus, dopo svariati prestiti a Shalke 04, Fiorentina, Anderlecht, Genoa e Torino)… una pista low cost, essendo il croato in scadenza nel giugno 2023, ma percorribile solo con un parziale aiuto bianconero per l’ingaggio… e quindi attuabile solo negli ultimi giorni di mercato.

Operazioni ‘last minute’, potrebbero essere anche quelle di Keita Balde e José Callejón, entrambi svincolati e quindi arruolabili gratis, come pure Güven Yalçın, attaccante turco del Beşiktaş – con passaporto tedesco – passato anche per il Lecce, che peraltro sta ponderando di riportarlo in Salento.

Per Mattia Aramu, c’è invece la concorrenza del Brescia, ma sarebbe davvero funzionale al sistema di gioco di Giampaolo?

Esce definitivamente dai radar blucerchiati, Cesc Fàbregas, che si è incredibilmente accordato col Como, accettando la Serie B italiana, dopo aver vestito le maglie di Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco.

Avevamo iniziato a parlare degli ex Primavera, mandati in prestito, ‘a farsi le ossa’ e infatti oggi, alle già effettuate sistemazioni di Simone Giordano ad Ascoli, Leonardo Benedetti al Bari, Emanuel Ercolano alla Turris, Felice D’Amico alla Pro Sesto, Ivan Saio all’Arzignano Valchiampo, sono arrivate le ufficializzazioni delle cessioni temporanee dei diritti sportivi di Alfonso Sepe al San Donato Tavernelle e di Giovanni Bonfanti al Pontedera, in attesa che anche Luigi Aquino possa raggiungere il compagno Ercolano alla Turris, tenuto conto che lo stesso d.g. del team campano, Rosario Primicile, ha in passato dichiarato di seguire pure altri profili delle giovanili della Samp.

Academy che sta per essere arricchita da Federico Savio, terzino classe del 2005, con otto anni nella ‘cantera’ juventina (ultimo anno nell’Under 17 allenata da Francesco Pedone) e che passerà da un buon maestro ad un altro, Felice Tufano.

Insomma la nuova dirigenza sta lavorando per il futuro, al di là di un possibile nuovo azionista, anche perché il prossimo calcio mercato estivo potrebbe essere rivoluzionato dalla introduzione del ‘salary cap’, che bloccherebbe le operazioni di acquisto a quelle società con costi (per stipendi, commissioni agli agenti e saldi di mercato) superiori all’80% dei ricavi. Una normativa tendente a mettere in sicurezza i conti del sistema calcio.