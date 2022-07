Sampdoria, triangolo con Cagliari e Pisa

Genova. La partenza del calciomercato, al pronti via, ha dato adito a due rientri da prestito dall’estero, già ufficializzati sul sito della Lega Serie A (cui faranno seguito gli altri dall’Italia), relativi a Jeison Murillo (dal Celta Vigo) e Erik Gerbi (dal Politehnica Timișoara), mentre gli addii di Fabrizio Lorieri, Daniele Battara e Sergio Spalla (direzione Spezia) sono stati annunciati sul sito della stessa Sampdoria, che ha nel contempo reso noto di averli sostituiti con Michele De Bernardin (preparatore dei portieri) Raffaele Clemente (suo collaboratore) ed Alcide Di Salvatore (match analyst).

A proposito di notizie ufficiali, la Samp ha anche comunicato quali saranno i mister dell’Academy: Primavera: Felice Tufano; Under 18: Antonio Rizzolo; U.17: Angelo Palombo; U.16: Matteo Pastorino; U.15: Erminio Russo.

E a proposito di mister dei giovani, non possiamo esimerci dal segnalare la nomina ad allenatore della Primavera del Brescia di un altro ex blucerchiato, quel Davide Possanzini, ala sinistra della Samp nel biennio 2000/02, certi che si farà strada forte delle esperienze, come vice di De Zerbi, sia a Sassuolo che allo Shakhtar Donetsk.

Anche Maya Yoshida è stato ufficialmente salutato dalla Samp, con tanto di auguri in inglese, mentre a noi piace dedicare un pensiero di cordoglio alla famiglia di Renzo Uzzecchini, centravanti del Doria di fine anni ’50 e poi anche allenatore delle giovanili negli anni ’80.

Quanto alle partite ufficiali, riportiamo l’altra comunicazione della Lega Serie A, che ha diramato la data della partita di Coppa Italia con la Reggina, fissando la sfida con gli amaranto a domenica 7 agosto p.v.

Dopo questo ‘pot-pourri’ di notizie, passiamo alle voci di mercato, che mettono al centro le trattative della Samp con il Cagliari e con il Pisa. Gli isolani sembrano intenzionati a fare spese a Bogliasco, tanto che hanno messo nel mirino Nicola Murru, Kristoffer Askildsen (che però piace anche al Benevento), Wladimiro Falcone (pressing sul portiere pure di Lazio, Lecce, Torino, che può usare la carta Linetty) e Valerio Verre, mentre la Samp è interessata soprattutto al croato Marko Rog ed al francese Matteo Tramoni, perché se vorrà anche Alberto Grassi, è al Parma che dovrà rivolgersi, essendo il giocatore rientrato alla base, dopo il bel campionato a Cagliari.

Nella città dei duca Farnese, gioca poi un pupillo di chi scrive, il rumeno Dennis Man, esterno mancino che in Italia non è ancora riuscito a mettere in mostra – se non a tratti – le sue notevoli qualità tecniche, abbinate ad una non indifferentevelocità in progressione. Uno di quei giocatori che prediligono allargarsi sulla fascia destra, per poi rientrare ed andare al tiro col sinistro… insomma uno da Samp, che tra l’altro Faggiano conosce bene.

Dicevamo prima delle trattative col Pisa, che nello specifico riguardano le richieste dei toscani per Ernesto Torregrossa e/o Manuel De Luca e l’interesse della Samp per riportare a Genova l’ex Primavera Maxime Leverbe, magari accompagnato dal rumeno Marius Marin (meno caro del connazionale del Cagliari, Răzvan Gabriel Marin), una delle alternative di Faggiano a Tramoni, per il quale proprio il Pisa sta dandogli filo da torcere… Quasi un ‘triangolo amoroso a tre’, fra genovesi, cagliaritani e pisani!

Di certo c’è che il francese piaceva a Giampaolo sin dai tempi della Primavera ed ora, che ha maturato esperienze con Chievo e Pisa, lo ritiene pronto per il lancio in Serie A.

Alternative a Leverbe, sono da considerarsi il belga, di proprietà Inter, Zinho Vanheusden, ultimo anno ricco di infortuni al Genoa ed il suo connazionale Koni de Winter (juventino), col rischio però di bissare le esperienze Drăgușin ed Ihattaren.

Nel frattempo, Faggiano non ha nascosto il gradimento della Samp per i milanisti Gabbia e Caldara, per l’ex Linetty e per il romanista Villar, lasciando intendere l’intenzione di attendere ‘il fine mercato’, quando le condizioni saranno più favorevoli… ma probabilmente è il gioco che sta facendo anche il Monza con Candreva (intanto Galliani sta prendendo Sensi), la Lazio con Caputo e vari club con Thorsby… insomma i tipici ‘braccio di ferro’ fra le controparti, durante le trattative.

Ancora più complicate sono quelle all’estero… Non di meno una pista da seguire è quella che porta a Benjamín Kuscevic Jaramillo, difensore del Palmeiras e della nazionale cilena. La squadra Verdão di São Paulo, proprietaria del 50% dei diritti sul giocatore, ha dato disponibilità a discutere la cessione, ma l’accordo va trovato anche con l’Universidad Católica, che detiene il restante 50%.

Capitolo giovani da piazzare: prospettive di Serie B, al Vicenza, per Matteo Stoppa, mentre la Juve Stabia potrebbe essere la nuova destinazione di Felice D’Amico (in alternativa all’Ancona Matelica) ed il Taranto la squadra giusta per Marco Somma (voce che arriva dalla Puglia).

In Piceno, intanto, danno per certo l’arrivo di Simone Giordano ad Ascoli e questa – come noto – è una buona notizia in prospettiva Dario Šarić.