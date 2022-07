Sampdoria, tornano di moda Akpa Akpro e Grégoire Defrel

Genova. Novità rispetto ad ieri poche, ma non vogliamo disattendere il compito di aggiornare quotidianamente i lettori di Genova 24 ed Ivg Savona, sullo stato delle trattative di mercato blucerchiate.

La voce più interessante, non nuovissima, ma di cui da un po’ non si sentiva traccia, è il ritorno in rete del nome di Akpa Akpro, centrocampista della Lazio, che i media romani riportano a galla, come obiettivo della Samp. Chiuso negli schemi di Sarri dallo spagnolo Luis Alberto, il quasi trentenne ivoriano è uscito di scena e lo scarso minutaggio di cui ha ultimamente goduto (oltre alla non più giovane età), ne fanno un obiettivo percorribile, magari verso la fine mercato.

Ma, andando in là nel tempo, più facile che diventi raggiungibile un giocatore che non aspetta altro che ricongiungersi con Giampaolo (e viceversa)… quel Karol Linetty, che ha rifiutato le ‘avances’ di Spezia e Pecini, sperando di riuscire, alla fine, di tornare ad allenarsi a Bogliasco, qualora il d.s. Davide Vagnati entrasse nell’ordine di idee di scambiare il suo cartellino, con quelli di Valerio Verre e Fabio Depaoli.

Abbiamo parlato, ieri, di un nuovo asse Sampdoria-Lecce, in alternativa a quelli con Cagliari e Pisa e dell’imminente trasferimento di Wladimiro Falcone in Salento (prestito con diritto di riscatto e controriscatto) e conseguente necessità per Faggiano di trovare un idoneo ‘dodicesimo’, con i media che avanzano le idee di Alberto Brignoli (Panathinaikos) e Simone Colombi (Parma). Ultimo nome uscito, è quello di un altro Ravaglia, Federico (undici anni più giovane di Nicola), cresciuto nel Bologna, che lo ha – man mano – mandato a maturare con Südtirol, Gubbio e Frosinone.

Un’idea, non bizzarra, sarebbe comunque quella di riportare a Genova il ‘falco di Oregina’, Vincenzo Fiorillo (attuale ‘secondo’ della Salernitana, dietro a Luigi Sepe, dopo che Vid Belec è tornato a giocare nell’Apoel Nicosia). Idea non bislacca, dicevamo, perché Fiorillo entrerebbe di diritto nello ‘slot’ di giocatori cresciuti nel vivaio e non andrebbe ad intaccare la Lista Serie A, nel cui interno dei 25 giocatori, devono essere presenti almeno quattro calciatori cresciuti nel vivaio nazionale e quattro in quello del club. Ripensandoci, cresce il rimpianto di aver perso Petar Zovko, a parametro zero, ancorché il ‘problema rosa’ non è certo insormontabile, dato che è consentito l’utilizzo aggiuntivo di chi, al 31 dicembre della stagione precedente, non avrà ancora compiuto i 21 anni.

A proposito di giovani che hanno giocato nella Primavera, non è stato ancora definito il ritorno del francese Maxime Leverbe, in quanto Manuel De Luca sta ponderando l’idea di aspettare le proposte dell’Amburgo, temendo di trovare terreno poco fertile a Pisa, per via della quasi certa concorrenza, sull’Arno, di Ernesto Torregrossa (che ha rifiutato il Parma), presenza in effetti ingombrante per chi vuole anche lui giocare centravanti.

Faggiano, a dire il vero, sta aspettando che oltre ai due precitati, si decidano ad accettare le proposte avute, anche Bonazzoli dalla Salernitana e La Gumina dal Palermo, per accontentare poi – in un colpo solo – sia Grégoire Defrel, che Giampaolo, che gradirebbe completare il reparto con un attaccante con queste caratteristiche.

Tornando a parlare di difesa, assieme a Leverbe, si spera di arrivare a Matteo Gabbia, la cui volontà sarebbe quella di tornare a lavorare con Giampaolo, che gli consentirebbe spazi di gran lunga maggiori a quelli che potrà dargli Stefano Pioli.

Per il centrocampo, si continua a leggere di accostamenti a Jasmin Kurtić, Marko Rog ed Alberto Grassi, ma non si sente, stranamente, quasi più parlare di Dario Šarić, il cui profilo si confaceva perfettamente a quelli che erano i desiderata di Giampaolo e cioè quattro o cinque nuovi Sabiri da scoprire in Serie B. E’ peraltro vero che Rog è un giocatore completo (ancora in prospettiva plusvalenze) e che Kurtić ha ‘garra’, tiro e perfino colpo di testa, quindi è chiaro che sarebbero, oltremodo, benvenuti. Idem per Alberto Grassi, del quale le ultime news riferiscono che potrebbe arrivare, senza necessità di partenza di Mehdi Léris, la cui prestazione col Castiglione delle Stiviere lascia intuire che l’anno a Brescia gli ha fatto particolarmente bene. Certo, era solo una amichevole estiva, ma la sua voglia, concentrazione e dinamismo, fanno pensare che, come alternativa sulla fascia destra, farebbe comodo.

Il mercato è ancora lungo, ma fra 30 giorni, ci sarà da affrontare l’Atalanta, a Marassi… In tale attesa, i giocatori in rosa verranno presentati, ufficialmente, venerdì 15 luglio, alle ore 21, a Ponte di Legno, per la gioia dei tifosi al seguito (mentre chi non è salito in montagna, rimpiange le presentazioni show a Bogliasco e/o a Marassi di Paolo Mantovani) e poi, sabato 16 luglio, alle ore 17, i ragazzi di Giampaolo affronteranno il Parma di Fabio Pecchia, in amichevole a Temù, con accesso libero per i tifosi.

Intanto, si stanno muovendo bene, i talent scout di Giovanni Invernizzi, che stanno per portare in porto l’ingaggio di un nuovo bomber per il settore giovanile (Under 15), scovato nella Peluso Academy di Sperone (Avellino). Si tratta di un 2008, Giuseppe Forte, dotato di buona tecnica e tiro dalla distanza, che ha segnato goal a raffica nell’Under 14 Regionale Campana.