Sampdoria: tanti movimenti fra i giovani

Genova. Dell’ufficializzazione del prestito di Di Stefano alla Reggina, avevamo già dato notizia a chi segue la nostra rubrica di ‘calciomercato’, per cui oggi ci limitiamo a riportare le altre notizie apparse sul sito della Sampdoria e cioè la cessione, in via definitiva, del giovane Gioacchino Catania alla Lucchese, mentre dai siti romani, si apprende anche del tesseramento da parte della Flaminia Civita Castellana, di un altro ex Primavera, quel Lorenzo Sabattini, che la Samp aveva prelevato dalla Vis Pesaro (ai tempi del gemellaggio) e l’anno scorso in prestito prima all’Imolese e poi all’Ancona Metallica.

Inoltre la Sampdoria, ha anche comunicato di aver acquisito a titolo definitivo Antonio Metlika (un 2001, ex Virtus Verona) e di aver contestualmente girato i relativi diritti, a titolo temporaneo, al F.C. Sangiuliano City, neo promossa in Serie C.

Altra notizia ufficiale, il nuovo prestito di Lorenzo Campaner al Prato (Serie D), rientrato da quello all’Arezzo.

Fra i giovani dunque, salvo quelli che rimarranno ancora alle dipendenze di Felice Tufano, restano da sistemare Erik Gerbi, di ritorno dal prestito alla Politehnica Timișoara e Michael Brentan, ora nel mirino di Südtirol e Cittadella (meno graditi: Rimini e Renate).

Futuro in alto mare, per Federico Bonazzoli, sempre più lontano dalla Samp e con la positiva novità che sulle sue tracce sarebbero arrivate tre nuove squadre: Bologna, Hellas Verona e soprattutto quel Monza, che dopo aver preso Caprari e Sensi, farebbe il tris di ex blucerchiati, in attesa magari di fare il poker con Candreva. Se poi pensiamo che a questi, vanno aggiunti Cragno, Birindelli, Carboni, Pessina e Ranocchia… mica male, come acquisti per una neo promossa.

E’ fatta, al contrario ed in blucerchiato, per Marko Pjaca, con l’auspicio che possa soddisfare i palati dei tifosi della Sud, più di quanto abbia saputo/potuto fare, con quelli della Nord.

Qualche ammissione di trattativa con il Doria, ha confessato di aver avuto il laziale Gonzalo Escalante, un mediano da battaglia, che potrebbe servire allo scopo e forse più gradito a Giampaolo, che non il cavallo di ritorno Filip Djuričić, chenella prima esperienza col mister non è che si sia trovato benissimo.

Si troverebbe invece divinamente Jasmin Kurtić, ma la concorrenza di Cremonese, Pisa e Spezia, complica la trattativa.

Preoccupa, invero, la notizia che la scelta del dodicesimo potrebbe cadere su Nikita Contini Baranovskyy, cresciuto nelle giovanili del Napoli (è del ’96), prima di girovagare, con scarso utilizzo, fra Pontedera, Siena, Entella, Crotone e Vicenza…