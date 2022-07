Sampdoria, sta arrivando Grassi, con Kurtić a ruota

Genova. Giovanni Invernizzi parla poco e lavora molto… Oggi ha fatto (bene) entrambe le cose… In una intervista ai media, ha ribadito quanto aveva dichiarato ai microfoni di Genova 24 ed Ivg Savona, facendo i nomi di cinque ragazzi della Primavera dell’anno scorso, che possono ambire – anche se non subito – ad arrivare in prima squadra. Lorenzo Di Stefano è già sulla bocca di tutti (tanto è vero che è nel mirino della Reggina), Lorenzo Malagrida (nipote di Antonio Manicone) è a Ponte di Legno con Giampaolo ed anche Daniele Montevago, Francesco Migliardi e Flavio Paoletti, entreranno ben presto nel giro dei ‘grandi’… e se potessimo aggiungere un nome noi, faremmo quello di Giovanni Bonfanti.

I fatti, poi, Invernizzi li sta mostrando sul mercato, nel rafforzamento delle rose dell’Academy. Dalle giovanili del Sint-Truiden, team che milita nella ‘Pro League’, la massima serie del campionato belga, la Samp ha prelevato Samuel Ntanda Lukisa, attaccante del 2005, che andrà ad imparare calcio alla scuola di Felice Tufano. Originario della Repubblica del Congo, Lukisa si è formato nel Mechelen e nell’Anderlecht ed è già apparso sui social, con tanto di maglia blucerchiata, anticipando l’ufficializzazione.

Solo voci, invece quelle che riguardano un altro 2005 (però centrocampista), Lucas Caruana, che i media maltesi danno in procinto di venire a giocare in Italia, lasciando la pallina del flipper rimbalzare fra Samp, Boavista, Braga, Monza e Roma.

E’ già in casa e quindi è stato solo necessario riscattarlo dall’Alessandria, Andrea Riccardi, terzino mancino, classe 2007, che dopo il buon campionato nell’Under 15, salirà nella Under 17, come noto affidata a Matteo Pastorino, salito anche lui di categoria.

Dopo i doverosi complimenti a tutti coloro che si occupano dell’Academy blucerchiata, veniamo a parlare dei ‘grandi’, iniziando da uno che dalla Primavera ci è passato: Leonardo Benedetti, per il quale è arrivata, in contemporanea, l’ufficializzazione del suo passaggio in prestito secco al Bari, sia dalla società pugliese, che da quella genovese… Del resto, ormai, l’ex spezzino già si stava allenando a Roccaraso, agli ordini di mister Mignani. Il ragazzo è stato preso sotto l’ala protettrice dell’esperto Raffaele Maiello e l’auspicio è che il prossimo gradino possa essere, il prosssimo anno, la Serie A… con la Sampdoria.

Resterà nella massima serie Alberto Grassi, visto che al Parma, al suo posto, è quasi assodato che andrà Mehdi Léris (in prestito), mentre l’ex atalantino verrà a Genova, in via definitiva, magari accompagnato – così si vocifera nella città dei Farnese – da Jasmin Kurtić, reduce da un campionato sopra le righe al Paok Salonicco, in Grecia.

In effetti, lo sloveno (80 presenze in Nazionale) è, da sempre, uno dei classici accostamenti estivi, ma non si può negare che sarebbe ottimo per la mediana di Giampaolo, senza contare le sue eccellenti doti balistiche ed il grande temperamento di cui dispone… è uno di quei calciatori che se ci giochi contro, ci litighi, ma se lo hai al tuo fianco, lo apprezzi, eccome!

Kurtić va in ogni caso considerato in alternativa all’altro ex jugoslavo, Marko Rog (21 partite con la Croazia), più giovane di 6 anni, ma più difficile da raggiungere, per via della intricata maxi operazione col Cagliari (troppi giocatori in ballo – Rog, Ladinetti, Tramoni, Askildsen, Murru, Verre – per riuscire a metterli tutti d’accordo).

Se poi si andasse davvero per le lunghe, la mezz’ala giusta diventerà Karol Linetty, perché il polacco (41 match con la Nazionale che fu di Zibi Boniek) ha lasciato il cuore a Genova e la trattativa fra Torino e Spezia, che sembrava in dirittura d’arrivo, è naufragata.

Tempo di ex… quindi corre l’obbligo di citare la buona notizia di un Obiang, tornato a calcare un campo di calcio, sia pur in amichevole, dopo un anno di fermo… bentornato Pedro! E complimenti anche a Federico Macheda, passato quasi da ‘carneade’ da Bogliasco, ma che infine, dopo un buon quadriennio in Grecia, col Panathinaikos, si sta apprestando ad una nuova avventura in Turchia, con l’ Ankaragücü.

E’ invece sfumata, per Eusebio Di Francesco, la possibilità di andare ad allenare l’Egitto, perché i ‘faraoni’ hanno scelto come mister Rui Vitória, ex allenatore dello Spartak Mosca.

Ore decisive per futuro di Wladimiro Falcone, con almeno tre squadre, a volerlo… nell’ordine: Lazio, Lecce e Spezia, con i primi che probabilmente vorrebbero prenderlo, per darlo proprio agli spezzini, in cambio di Provedel.