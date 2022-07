Sampdoria, sorride Giampaolo: c’è l’accordo con Filip Djuricic

Genova. Sembrava tutto fatto per il passaggio del trequartista in maglia granata, che sia sotto la Mole oppure in Campania, ma la Sampdoria si è inserita in maniera fulminea e ha trovato la definitiva fumata bianca.

Fili Djuricic ritorna in blucerchiato dopo 4 anni e un percorso di maturazione alle spalle, soprattutto con la maglia del Sassuolo. Si tratta di un innesto che potrà far comodo allo stile di gioco di Marco Giampaolo, bisognoso di giocatori tecnici e dal rapido pensiero. Il serbo pare essere il profilo giusto, che inoltre conosce bene avendolo lanciato proprio lui nella sua prima esperienza in blucerchiato.

Si va per un biennale con un opzione per una terza stagione.