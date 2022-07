Sampdoria, rapsodia in bianco e blu (2-2)

Temù. Risultato di parità, fra le due Samp (2-2), ma in effetti ha vinto il 4-1-4-1 vs il 4-4-2, avendo invertito, il mister i due moduli, tra le due formazioni, mettendo prima Yepes Laut davanti alla difesa dei bianchi e spostandolo poi davanti ai blu.

Sampdoria bianca (4-1-4-1):

Ravaglia; Bereszyński, Farabegoli, Colley, Augello; Yepes Laut; Léris, Rincón, Sabiri, Stoppa; Caputo.

Sampdoria blu (4-4-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru; Candreva, Trimboli, Verre, Damsgaard; De Luca, Quagliarella.

A disposizione: Tantalocchi, Somma, Malagrida, La Gumina.

Non presenti: Conti e Torregrossa (lungo degenti, out anche dal ritiro), Gabbiadini e Vieira (in fase di recupero) e Bonazzoli (seduta differenziata).

Pronti via e dopo una ingenuità di Farabegoli, subito Quagliarella cerca l’euro goal, costringendo Ravaglia alla super parata.

Replica di Ravaglia, bravo ancora a dire no a capitan Quagliarella, veramente in forma, al 4°.

Al 9° arriva il goal di De Luca, su assist di Candreva, con i blu che passano meritatamente in vantaggio… e subito ci si pone una domanda… è davvero necessario venderlo al Pisa, sull’altare del bilancio?

Al 20° show di Sabiri, che triangola con Léris, in area e si presenta solo davanti ad Audero e lo spiazza (1-1) con una perfetta rasoiata.

Al 22° ancora segni di riscossa dei biancocerchiati, con Caputo, per ben due volte, ma senza esiti decisivi.

Al 25° apertura illuminante di Farabegoli per Bereszyński, il cui assist è messo in rete da Ciccio Caputo, il centravanti che non perdona: 2-1 per i bianchi.

Reazione, su corner al 29°, con un piazzato di Candreva ben parato da Ravaglia (piuttosto dei nomi astrusi, citati dai media, meglio tenere lui come 12esimo).

Partiti meglio i blu (ancora un po’ in ombra Damsgaard), ma poi sono usciti di prepotenza i bianchi, con Bereszyński e Léris (ottimo il franco algerino) padroni della fascia destra e capaci di ribaltare il risultato.

Cooling break, dopo 35 minuti, o meglio ancora inversione di campo per un secondo tempo di altrettanta entità ridotta, dopo che gli irrigatori hanno rinfrescato erba ed aria…

Yepes Laut è nel frattempo passato con i blu e De Luca con i bianchi, ribaltando i due schemi e Damsgaard ci smentisce subito, togliendosi dall’ipotetica ombra e sbocciando al sole, con uno lampo, con cui pareggia i conti per i blu: (2-2).

Al 10° secondo tempo entra La Gumina, per De Luca nei bianchi e va a fare da spalla a Caputo.

Al 18° Malagrida prende il posto del ‘danesino volante’, Damsgaard, mentre Ravaglia esce tempestivamente sui piedi di Depaoli e sul ribaltamento di fronte è Murillo a salvare alla grande su Caputo… Okay, il colombiano costa molto, però… non aggiungiamo altro , essendo ben noti i problemi finanziari attuali della società… fatto sta che nel secondo tempo, Murillo ha giganteggiato in difesa.

Al 23° è Audero ad uscire sui piedi di Léris, mantenendo il pareggio, mentre un super miracolo di Farabegoli ha impedito il goal praticamente fatto a La Gumina, al 26°.

Conclusioni finali, la differenza l’ha fatta il 4-1-4-1, vincente con entrambe le maglie… una indicazione non da poco per un mister attento come Giampaolo.