Sampdoria, Quagliarella festeggerà i 40 anni in blucerchiato: ufficiale il rinnovo

Genova. L’annuncio che i tifosi doriani stavano aspettando è arrivato nella giornata odierna: capitan Fabio Quagliarella rinnova ancora per un altro anno.

Una figura fondamentale per il gruppo squadra blucerchiato, che continuerà a portare la propria esperienza ai più giovani e provare a dare ancora il suo contributo alla causa.

“U.C. Sampdoria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Quagliarella.

Per la soddisfazione di tutti l’attaccante – 268 presenze e 105 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2023″.

Perché di appendere gli scarpini al chiodo il numero 27 non ne vuole proprio sapere. Quarant’anni da compiere a Gennaio con l’obiettivo di incrementare il bottino di reti messe a segno in blucerchiato: il numero di gol è impressionante per un calciatore non più giovanissimo.

Il suo probabile ultimo anno di calcio giocato sarà per lui quello dove sentirà ancora di più la responsabilità di guidare il gruppo, aldilà di ogni ostacolo, verso una salvezza tranquilla. Ma non solo. Siccome i grandi campioni rimangono nel tempo, ciò che si aspetta da Quagliarella sarà proprio un passaggio di testimone trasmettendo ogni singola qualità da grande attaccante che possiede.

Tuttavia, prima di scoprire il nuovo Quagliarella, non ci resta che gustarci quello originale ancora una volta, ancora sotto la Lanterna.