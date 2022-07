Sampdoria, prosegue il consolidamento dei rapporti con i giocatori usciti dalla ‘cantera

Genova. Partiamo dalle ufficialità di giornata e cioè quella del prestito di Ivan Saio al F.C. Arzignano Valchiampo (team vicentino che milita in Serie C) e quelle dei rinnovi dei contratti di Leonardo Benedetti (fino al 30/6/26) e di Matteo Stoppa (fino al giugno del ‘25), che dopo aver incassato le lodi per il bel campionato con la Juve Stabia, è ora in attesa che la Samp lo mandi a cimentarsi ad un gradino superiore.

E al riguardo vanno fatti i complimenti al management della Samp, che sta perseguendo una politica diversa da quella che in passato aveva portato a perdere, a parametro zero, Petar Zovko (ora terzo portiere dello Spezia), Adam Obert (sei presenze nel Cagliari, lo scorso anno) ed Antonis Siatounis (finito al Monza ed ora in procinto di passare al Pescara).

Beh, in questa sessione di mercato, la musica è tutt’altra… Yepes Laut ha rinnovato (e sarà portato in ritiro), Simone Giordano, dopo l’allungamento del contratto, farà un’esperienza fra i cadetti (Ascoli), idem Leonardo Benedetti (quasi certamente Bari), Lorenzo Di Stefano sta per andare alla Reggina, forse meritava di più Rmanuel Ercolano (rimasto in Serie C alla Turris) ed anche a Michael Brentan, Nik Prelec, Felice D’Amico ed Erik Gerbi, verrà trovata una idonea collocazione di crescita.

Ma intanto bisogna incassare cash… ed il contante può arrivare da Salerno, da dove danno per certo l’invio di una sostanziosa offerta alla Samp, per la coppia Federico Bonazzoli e Morten Thorsby…

Il primo potrebbe essere sostituito dallo svincolato Keita Balde (che tentenna sulla proposta ricevuta dalla Major League Soccer,, preferendo aspettare una chiamata dal ‘bel Paese’, meglio se dalla Liguria, mentre per il secondo c’è quasi un labirinto di piste… una cagliaritana, che porta al croato Marko Rog, che ha zero voglia di scendere in Serie B, col rischio di perdere i mondiali in Qatar ed il contro esodo – in Sardegna – potrebbe interessare Askildsen, Verre e/o Murru.

Le altre piste (premesso che vada quasi certamente scartata quella di Karol Linetty, destinato allo scambio con Maggiore, fra Torino e Spezia) sono altrettanto tortuose, ad eccezione di quelle di Dario Šarić (si discute ormai solo sui bonus) ed Alberto Grassi (centrocampista capace di coniugare tecnica, con dinamismo e geometri), che potrebbero arrivare entrambi, qualora non si riuscisse a prendere Rog.

A dire il vero, a proposito di centrocampisti, dal Regno Unito riferiscono anche di un diniego del diciasettenne Justin Ferizaj, dello Shamrock Rovers di Dublino a lasciare l’Irlanda… ma ovviamente sarebbe stato un prospetto da mettere fra le sapienti mani di Felice Tufano.

Quanto alle news ufficiali, il Consiglio della Federcalcio ha approvato all’unanimità l’allargamento della panchina da 12 a 15 giocatori, ferma restando la possibilità di effettuare 5 cambi… una chanche in più per far respirare l’aria della massima serie ai giovani.