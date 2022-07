Sampdoria, Pjaca, Iličić o Shomurodov?

Genova. ‘Eppur si muove’… sembrano voler dire (alla Galileo Galilei) Faggiano ed Osti al ‘tribunale d’inquisizione’ dei media, che continuano ad accusarli di immobilismo…

Tre cessioni, in prestito, ufficializzate in giornata, a partire dalla coppia Wladimiro Falcone e Kristoffer Askildsen, passati al Lecce, entrambi a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione. Una formula che potrà consentire di riportarli all’ovile il prossimo anno, quando si punterà a fare plusvalenza con la cessione di Audero, avendo già in casa un’ottima alternativa. In analoga ottica, prima del prestito, è stato rinnovato anche il contratto del centrocampista norvegese, fino al 2026.

La terza operazione riguarda l‘ex Primavera Lorenzo Di Stefano, passato in prestito, come si vociferava da tempo, alla Reggina di Pippo Inzaghi… e quale miglior maestro poteva trovare il ragazzo (cui in Primavera avevamo affibbiato il nome di ‘Corvo’), se non il re dei rapinatori d’area del calcio italiano?

Tra le telenovele con Cagliari (Rog, Ladinetti, Tramoni vs Murru, Verre… sempre più difficile anche per la scelta di Askildsen di andare in Salento, invece che in Sardegna), Pisa (Leverbe vs Torregrossa e De Luca), Parma (Grassi vs Léris), Salernitana (Bonazzoli e Thorsby), quella che più preoccupa il management doriano, è proprio quest’ultima ed in particolare quella del norvegese.

I rischi che Thorsby possa puntare a ripetere con la Samp, quanto ha fatto con l’Heerenveen, proprio per venire a Genova, sembrano aumentare di giorno in giorno, quando si legge di tentennamenti a trasferimenti a Salerno, Spezia e Firenze, con opzione privilegiata – sotto costo – per l’Union Berlino. Non ci vorrà molto a scoprirlo… ad esempio, oggi, è saltata fuori una nuova possibilità di scambio del giocatore con Karol Linetty, vedremo che risvolti avrà, anche se non v’è da essere troppo ottimisti, perché identico affare non è andato in porto nel gennaio scorso.

Già adesso, nella rosa, manca un centrocampista (oltre che un difensore centrale, se non due), ma se partisse Thorsby il fabbisogno raddoppierebbe, ecco il perché delle voci romane di un interessamento della Samp per Gonzalo Escalante, argentino della Lazio, classe ’93, reduce da una esperienza all’Alaves (cresciuto nel Boca Junior e portato in Italia dal Catania, ha giocato a lungo con l’Eibar, prima di accasarsi con i capitolini); ha nella ‘garra’ il suo pregio principale, prediligendo la zona del campo davanti la difesa, dove agisce da frangiflutti, stante la sua bravura nei contrasti e nel recupero della palla, spesso con interventi provvidenziali.

La solitudine del numero nove (nulla a che vedere col romanzo di Paolo Giordano, stiamo parlando di Ciccio Caputo), sta orientando gli uomini mercato alla ricerca di una punta ‘duttile’, quali sono Grégoire Defrel e Marko Pjaca, oppure – udite, udite – Josip Iličić (della serie ‘a volte ritornano’, come nei racconti di Stephen King), che già nell’estate del ‘17 sembrava in procinto di arrivare a Bogliasco, quando avvenne il ‘ratto dello sloveno’, da parte dell’Atalanta. Va per i 35 anche lui? Beh, se vi diciamo che lo vorrebbe, a Bologna, anche Siniša Mihajlović, la notizia sembra di maggior gradimento?

Meglio un Eldor Azamatovič Shomurodov, ormai ai margini del progetto di José Mourinho? Diciamo che sarebbe un bel ‘cadere in piedi’ con en entrambi.