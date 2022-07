Sampdoria, molto attiva nel mercato dei giovani

Genova. Alla lunga rosa dei giovani, già piazzati in prestito dalla Samp: Wladimiro Falcone (Lecce), Kristoffer Askildsen (Lecce), Antonino La Gumina (Benevento) Leonardo Benedetti (Bari), Simone Giordano (Ascoli), Lorenzo Di Stefano (Reggina), Emanuel Ercolano e Luigi Aquino (Turris), Felice D’Amico (Pro Sesto), Ivan Saio (Arzignano Valchiampo), Giovanni Bonfanti (Pontedera), Alfonso Sepe (San Donato Tavarnelle), Antonio Metlika (Sangiuliano City), Lorenzo Campaner (Prato) e Davide De Vivo (Matera), che sono andati ad aggiungersi a quelli confermati di: Julian Chabot (Colonia) e Kaique Rocha (Internacional di Porto Alegre), sono arrivati oggi, ufficialmente, ad aggiungersi quelli di Marco Somma (passato anche lui in prestito al Pontedera, dove raggiunge il compagno Bonfanti) e di Matteo Stoppa, ceduto al Palermo a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione.

Una bella operazione questa con i rosa nero, che consentirà al giocatore di provare le sue capacità ad un gradino intermedio (Serie B) e dimostrare di meritare di tornare a giocare nella Samp.

Si è invece già guadagnato questo onere/onore, Manuel De Luca, che il duo Giampaolo/Quagliarella (dopo averlo visto in azione a Temù) ha convintamente partecipato a farlo desistere dall’andare a Pisa. Un’azione ovvia da parte del mister, che ha visto in lui potenzialità idonee alle sue esigenze, ma ‘tanto di capello’ al capitano, che evidentemente – per il bene della Samp – non ha paura di avere in rosa una punta che potrebbe ‘rubargli’ spazi.

La decisione congiunta della Samp e di De Luca, pur avendo, ovviamente, messo qualche granello di sabbia, nell’ingranaggio delle operazioni col Pisa, non ha impedito che oggi venisse confermata la cessione (a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto) di Ernesto Torregrossa ai toscani e non avrà ripercussioni nemmeno nel programmato passaggio al Doria di Maxime Leverbe, uno dei due centrali di cui Giampaolo abbisogna, sia che resti Murillo, sia che il colombiano decida di andare alla volta di nuovi lidi.

La ricerca di giocatori da affiancare a Ferrari e Colley (ammesso che il gambiano, alla fine, non finisca al Torino, nelle concitate ore finali del mercato, in cambio di Karol Linetty), sta portando i media ad accostare ai colori blucerchiati, nomi sempre più ‘esotici’… così che, continua il casting sui media… Ieri è toccato a Molla Wagué ed oggi a Luka Lochoshvili, difensore georgiano del team austriaco Wolfsberg, cresciuto fra Dinamo Tbilisi e Zilina, con un curriculum che non ricorda di certo quello del connazionale Kakhaber Kaladze (quasi 200 partite nel Milan e più di 50 nel Genoa).

Più passano i giorni e più prende corpo la linea societaria di attendere gli esuberi dei club di prima grandezza, che – con l’avvicinarsi al gong finale del calciomercato – saranno costretti a ‘sbolognare’, con l’aggravio – per loro – di partecipazione agli ingaggi. E’ certamente una politica rischiosa, ma a quanto pare necessaria…

Nel frattempo, comunque, le voci che arrivano dalla Sardegna, confermano l’intenzione, sia del Cagliari, che di Marko Rog, di firmare quel contratto che porterebbe il croato a Bogliasco e si tratta di un player di valore, le cui uniche perplessità sono legate alle condizioni fisiche… Lui e Gonzalo Villar (lo spagnolo non rientra nei piani di José Mourinho) sarebbero due innesti (prestiti con diritto di riscatto) di elevato gradimento per Giampaolo.

Quanto ai ‘mugugni’ di qualche tifoso, in merito alla probabile scelta di Nikita Contini Baranovskyy, come vice di Emil Audero, a favore dell’italo ucraino ha speso belle parole il Predidente dell’Entella, Antonio Gozzi, che oltre a non avere dubbi sulle sue qualità, lo ha definito il più forte portiere della storia del suo club, un endorsement – se mi consentite – che ‘taglia la testa al toro’.

Non ci riferiamo a questa operazione, sia chiaro, ma, a Milano, poi, c’è un detto che dice: “Piutost che nient, l’è mej piutost”, il cui significato è simile al coro della Sud: “Chi si accontenta, gode”, con l’aggiunta “e allora, vinci Sampdoria”… per cui, ecco perché ci piace mettere in evidenza quello che si sta facendo di buono nella Sampdoria, a livello giovanile, dove gli scout di Giovanni Invernizzi stanno setacciando ovunque ragazzi di valore, come ad esempio Manuel D’Amore, un altro classe 2008, con una stazza di oltre 180 cm, difensore moderno dall’elegante sinistro, che ha ben figurato con la maglia della Jonia Calcio Riposto, corteggiato anche dalla Juventus. E’ stata la Scuola Calcio A.S.D. Savoca a dare l’annuncio, augurando al ragazzo la loro speranza di vederlo giocare, in futuro, nel Luigi Ferraris.

Ma sono anche altri, i giovani – anche un po’ più grandi – nel mirino della Samp, come ad esempio Tommaso Berti, promettente centrocampista del Cesena (classe 2004), però con una pletora di squadre sulle sue orme.

Stesso discorso, se non di più, per Cesare Casadei, altro centrocampista (del 2003), che l’Inter è disposta a cedere solo in prestito.