Sampdoria, maglie nuove e sponsor vecchio

Genova. La quiete ‘prima’ della tempesta, oppure proprio la pace dei sensi? Oggi, fra le news, c’è la conferma, per il secondo anno consecutivo, del ‘main sponsor’, Banca Ifis e l’alzata del velo delle maglie per la stagione 2022/23, che saranno del tutto tradizionali, per quanto riguarda la prima, ovviamente blucerchiata (con la simpatica scritta – nel back neck – del motto della Repubblica genovese: “Pe Zêna e pe Sàn Zòrzo”, mentre la seconda è interamente bianca, con bande blucerchiate su colletto e maniche e la terza rappresenta la novità, sostituendo il blu, di quella tradizionale, con il giallo.

Non s’è mossa foglia, a livello di calciomercato, privo di alcun soffio di novità, ma riportante news trite e ritrite, che prima o poi, forse, si avvereranno.

Albin Ekdal è ormai ad un passo dallo Spezia e se lo stato di salute lo sorreggerà, sarà facile rimpiangerlo… basta far memoria alle prestazione del Doria dello scorso anno, con e senza lo svedese.

Sempre più stucchevole la telenovela Bonazzoli/Sampdortia, con il giocatore che qualora dovesse rimanere (difficile) dovrà riaccendere un interruttore spento…

Morten Thorsby non è ancora arrivato in ritiro, ma anche per lui c’è in piedi un tira e molla, con i campani, che sinceramente preoccupa. Le casse della Sampdoria non possono permettersi di perdere ‘a zero’ il norvegese, il prossimo anno… Non di meno, ogni giorno che passa, il sospetto aumenta, soprattutto se ci si ricorda di cosa è successo con l’Heerenveen… Oltre a Thorsby, manca ancora anche Bartosz Bereszyński, mentre Tomás Rincón si è unito ai compagni e si è presentato su di giri, contento dell’appena rinnovato contratto.

Stessa identica situazione per Leonardo Benedetti, che però invece che a Ponte di Legno, è andato in ritiro col Bari – allenato dall’ex doriano Michele Mignani – a Roccaraso, in attesa peraltro della formalizzazione del prestito.

In stand-by l’altro prestito in Serie B, quello di Lorenzo Di Stefano alla Reggina, il cui mister Roberto Stellone ha dato forfait, mettendo quindi la dirigenza del team dello Stretto in condizione di dover cercare un nuovo allenatore (si parla di Pippo Inzaghi) e quindi concordare con lui i rinforzi necessari.

Una pedina per arrivare ad Alberto Grassi, potrebbe essere Mehdi Léris, visto che il Parma è interessato al jolly franco algerino (ma anche con sangue spagnolo), che tanto bene ha fatto, lo scorso campionato, a Brescia. Tutto questo a meno che il mister non si ‘innamori’ di lui e decida di trattenerlo in rosa, ma se i ducali lo considereranno una ‘conditio sine qua non’ per cedere l’ex atalantino, facile che lo scambio possa concludersi.

L’altro tassello di centrocampo, dovrebbe essere di origine ascolana, visto che anche i media adriatici danno per imminente il trasferimento alla Samp di Dario Šarić, mentre la stampa sarda riferisce che il d.s. del Cagliari, Stefano Capozucca è già a Genova per chiudere il maxi scambio Askildsen, Murru e Verre, per Ladinetti e Rog… Peccato che il croato piaccia tantissimo anche in Bundeliga, a cominciare da Eintracht, Union Berlino e Wolfsburg.

E non è il solo a piacere in Germania, perché l’Amburgo sta puntando ad ottenere il prestito, dalla Samp, di Manuel De Luca, che tuttavia a Genova vogliono utilizzare per ottenere subito cash.