Sampdoria: Luca Torreira, sogno di mezza estate

Genova. Vigilia d’agosto, fine ferie in Val di Fassa, sfogliando le news di calcio mercato della Sampdoria, dopo uno spuntino ristoratore all’ombra di un salice, sulla sponda occidentale del lago di Garda, sperando che il traffico domenicale si decongestioni almeno un po’…

Sono tanti i siti, a dare per chiusa la trattativa col Vojvodina, per il capocannoniere della loro Primavera, Mihailo Ivanović, non ancora diciottenne centravanti di grande prestanza fisica, che dovrebbe andare a rinforzare il gruppo allenato da Felice Tufano, in attesa di scoprire il suo grado di adattabilità al calcio professionistico italiano, che invece ha già assaggiato Nikita Contini Baranovskiy, ormai dato per sicuro portiere di riserva di Emil Audero, forte – nei gradimenti dei tifosi – dell’endorsement del Presidente Gozzi, che lo ha definito il miglior portiere della storia dell’Entella.

‘Calafatata’ anche la falla sulla fascia sinistra avanzata, con Filip Đuričić (da un suo messaggio social, si ipotizza che prenderà la maglia numero 7), altre necessità nel ruolo potrebbero insorgere solo se si decidesse di fare cassa con quel Mikkel Damsgaard, finora tenuto ai margini da Giampaolo e che invece fa gola al club inglese Brentford, disposto anche a pagare ‘moneta sonante’, quella che è musica per le orecchie del management blucerchiato… In effetti, una trattativa in uscita del ‘maghetto’ danese, giustificherebbe la voce napoletana di un interesse, del Doria, per Gianluca Gaetano (classe 2000), che tante volte abbiamo visto giocare da trequartista nella Primavera azzurra e che lo scorso anno ha avuto gran merito nella promozione in Serie A della Cremonese, che ovviamente sta cercando di rinnovare il prestito da parte dei partenopei.

Parlando invece di punte pure, la logica dice che non ci dovrebbero essere novità per l’attacco, senonché dalla Romania fanno sapere che l’agente di George Alexandru Pușcaș (30 presenze in Nazionale) sarebbe in Italia, per trattare l’ingaggio del suo assistito da parte della Samp… Vale come indizio di una possibile cessione di Ciccio Caputo, punta dal goal facile, ma poco idonea al 4-1-4-1, in effetti più congeniale a Manuel De Luca ed al rumeno, che – in prestito dal Reading – ha segnato 8 reti (in 18 partite), nei quattro mesi in cui ha giocato per il Pisa, nello scorso finale del campionato di Serie B? L’attaccante di Altamura, ex Sassuolo, è mei piani di rafforzamento della Cremonese di mister Alvini, ma soprattutto del d.s. del Cagliari, Stefano Capozzucca, alla ricerca di qualcuno con cui sostituire João Pedro (passato al Fenerbahçe).

Il casting degli stopper è invece ancora aperto, perché è tutt’altro che certo che Jeison Murillo stacchi il biglietto di conferma (se così fosse, Giampaolo almeno un tempo intero ad Istanbul glielo avrebbe fatto fare… anche se a dire il vero, se lo si voleva valorizzare agli occhi turchi, forse era il caso di fargli fare tutta la partita)… ma la lista degli attori per il ruolo (non da protagonista, perché quello spetta alla coppia Ferrari/Colley) sembra essersi ristretta al solo Matteo Gabbia, visto che le ultimissime dal Sannio, tornano a dare Federico Barba in procinto di cedere alle lusinghe del Vancouver.

A tal punto, la rosa dei difensori sarebbe completa, a meno che non si voglia cambiare un ‘petalo’ (Nicola Murru) nella parte sinistra, visto che è di oggi la notizia di un interessamento della Sampdoria per Felipe Jonatan Rocha Andrade (ahi, un altro Rocha, dopo Kaique, ora tornato in parcheggio in Brasile, all’Internacional di Porto Alegre), terzino sinistro del Santos (classe ’98), nato a Fortaleza. Ma se un terzino dovesse servire, perché non fare un pensierino ai due del Beşiktaş, visti in campo ieri? Okay, Valentin Rosier gioca a destra e lì già sono in tre (Bereszyński, Conti e Depaoli), ma se serve un mancino, Oğuzhan Akgün (classe 2001), pur con spiccate attitudini d’attacco, è apparso come un prospetto alquanto interessante, cui fare arare la fascia.

Il nome di un altro giocatore straniero è emerso oggi, quello del portoghese Romário Manuel Silva Baró: giovane e duttile centrocampista del Porto (del 2000), si è fatto le ossa con la squadra B dei ‘dragões’ e anche in prestito all’Estoril Praia… Un buon prospetto, con dalla sua i cappelli alla Gullit; una scommessa da fare, se Giampaolo si accontenta di una promessa e non di una certezza, quali potrebbero essere Karol Linetty, Marko Rog, Jasmin Kurtić, Alberto Grassi, Gonzalo Escalante, Akpa Akpro, Lucas Tousart o Gonzalo Villar, ma anche il meno scafato Dario Šarić, che però conosce il calcio italico…

Da quello che si è visto ieri, ad Instanbul, se c’è un ruolo, in cui la Samp ha assolutamente bisogno di un interprete di grande carisma, è quello del regista, dove serve un giocatore capace di venire a prendere palla dal portiere o dai difensori centrali, senza rischi di perderla per un controllo impreciso, altrimenti si va spesso incontro ad alte probabilità di harakiri… Sì, ci vorrebbe un Lucas Torreira, ma questo è un sogno di mezza estate…