Sampdoria, la giornata dello stopper: ecco Maxime Leverbe

Genova. La giornata dello stopper è datata 28 luglio! Ecco arrivare l’agognata ufficializzazione del primo nuovo ingaggio per il prossimo campionato: apre le danze, Maxime Leverbe, francese che ha già avuto modo di conoscere le metodologie difensive di Giampaolo e quindi tale da soddisfare appieno i desiderata del mister, che magari si sarebbe accontentato anche di Federico Barba, difensore del Benevento, ma pure ex Empoli, che a quanto pare ha rifiutato le offerte in arrivo dalla Major League Soccer, per la precisione dal Kansas City e dal Vancouver Whitecaps. E a dire il vero, chissà che non sia proprio lui a venire a completare il pacchetto dei centrali doriani, se Murillo finirà per optare per un’ennesima avventura altrove, come probabilmente preferiscono gli addetti al bilancio della Sampdoria, che si vedrebbero liberati dai rilevanti costi d’ingaggio del colombiano.

Dicevamo Barba, perché l’opzione inglese di Joe Rodon (Tottenham), non pensiamo sia, a livello di stipendio, molto inferiore a quella di Murillo e sarebbe percorribile solo col supporto economico degli Spurs.

Non meno cara la soluzione Matheus Reis de Lima, difensore brasiliano dello Sporting Lisbona (classe ’95), in prestito dal Rio Ave, seguito anche dal d.s. torinista, Davide Vagnati, in grado di disimpegnarsi sia al centro della difesa, che come terzino sinistro.

Ma intanto, vediamo che succederà con Murillo, perché di certo non arriverà nessuno, finché non sarà deciso il suo destino… ed intanto, godiamoci il ritorno a Bogliasco di Leverbe, sia pur a titolo temporaneo, ma con diritto di opzione.

Le buone notizie continuano ad arrivare a livello di Academy: in particolare i media umbri segnalano l’imminente passaggio dal Cannara (Perugia) di Ilario Porzi, giovane attaccante (del 2005), che dovrebbe venire ad arricchire la rosa di Felice Tufano o quanto meno l’Under 18 blucerchiata, allenata da Antonio Rizzolo. Il ragazzo è un habitué delle Rappresentative Umbre e di quelle Nazionali e la Samp lo sta strappando alla concorrenza di Modena e Cagliari.

Anche le voci riguardanti il giovane serbo del Vojvodina, Mihailo Ivanović (del 2004) permangono calde, tanto che si parla di limatura delle condizioni contrattuali (prestito con diritto di riscatto ed eventuale percentuale sulla futura vendita)

E’ andata buca invece con il ceco Daniel Samek, soffiato alla Samp dal guru del mercato Pantaleo Corvino, che ha concluso, con lo Slavia Praga, il trasferimento a Lecce del centrocampista…

Peccato, invece che Tommaso Farabegoli sia stato ceduto a titolo definitivo al Sangiuliano City (dove è già in prestito Antonio Metlika), ma è pur sempre la terza squadra di Milano, ricca di ambizioni… e da lì ci saranno sicuramente occasioni per salire ancora…