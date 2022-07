Sampdoria, iniziano i colpi in entrata

Genova. La bomba di mercato riguardante l’ingaggio dello svincolato Filip Đuričić (secondo ex, dopo Leverbe, a tornare a vestire i colori blucerchiati, da autentico ‘figliol prodigo’, con la differenza – rispetto a quello della parabola – che nelle sue esperienze post Sampdoria, il serbo non ha di certo sperperato le sue doti tecniche, imparando anzi a metterle a disposizione del collettivo, quello che del resto chiedeva, sin da allora, mister Giampaolo), non sarà l’unica ad esplodere…

Ma, prima di riprendere a parlare di mercato, dedichiamo due righe all’ottima notizia che Gabbiadini ha iniziato a cimentarsi nella prima partitella in famiglia a Bogliasco ed alla convinzione che finirà per essere proprio Manolo, il miglior acquisto stagionale.

Buone nuove anche per la Primavera di Felice Tufano, che sul terreno del centro turistico sportivo di Tavarone, dove è in ritiro l’Entella di Gennaro Volpe, ha impattato (1-1) l’amichevole con la prima squadra chiavarese, grazie ad un goal di Simone Pozzato, che sicuramente vedremo quest’anno fra i protagonisti del campionato, forte dell’esperienza – sotto leva – dello scorso anno.

Portato a casa Leverbe ed in arrivo Đuričić, in attesa di capire se sarà necessario ingaggiare un sostituto di Jeison Murillo (Federico Barba, per il quale è fresco un rilancio d’offerta del Vancouver Whitecaps, oppure Matteo Gabbia, che il Milan lascerà partire solo dopo aver preso Tanganga), i problemi impellenti sono a centrocampo (una mezz’ala da corsa ed un play), con i soliti nomi che evitiamo di ripetere all’infinito, limitandoci a riportare solo i citati – quest’oggi – dai media e cioè Marko Rog (che i giornali sardi dicono propenso a lasciare l’isola in modo definitivo, più che temporaneo) e Jasmin Kurtić, per il quale rimbalzano news anche dalla Slovenia.

Addirittura dall’Argentina, arrivano conferme circa le trattative ben avviate fra la Samp e la Roma, aventi come oggetto il regista spagnolo GonzaloVillar (il motivo di contesa balla fra il diritto e/o l’obbligo di riscatto), ma è proprio di queste ore la notizia che – considerate le difficoltà emerse con Rog – la Samp sta ponderando le possibilità di arrivare al francese, Lucas Tousart, dell’Herta Berlino, centrocampista con un passato all‘Olympique Lione, perfetto per le attuali esigenze di Giampaolo che cerca un player in grado di giocare davanti alla difesa.

Poco credibile appare invece la notizia di una Sampdoria inserita fra le pretendenti dell’uzbeko Eldor Shomurodov, soprattutto dopo la dichiarata conferma di De Luca in blucerchiato… a meno che, non si risveglino gli interessi della Lazio per Caputo.

Alquanto problematica la situazione di Marko Pjaca, quanto meno a dar retta alle voci croate, che riferiscono di uno scemato interesse della Dinamo Zagabria per il ‘figliol prodigo’, che ora si trova in mezzo al guado e non sa verso che sponda dirigersi… sempre ammesso che quella blucerchiata del Bisagno sia ancora disposta ad accoglierlo.

Intanto dal Cristoforo Colombo di Genova, hanno preso il volo, destinazione Istanbul per l’amichevole contro il Beşiktaş, fissata per domani, alle ore 18 italiane al Vodafone Park Arena, i convocati di mister Giampaolo, al netto dei tuttora indisponibili Andrea Conti, Manolo Gabbiadini e Simone Trimboli, cui si è aggiunto per un affaticamento Fabio Quagliarella:

Portieri: Audero, Ravaglia, Tantalocchi.

Difensori: Augello, Bereszyński, Colley, Depaoli, Ferrari, Leverbe, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Candreva, Damsgaard, Léris, Malagrida, Rincón, Sabiri, Verre, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Caputo, De Luca.