Sampdoria, inizia con i giovani un proficuo smaltimento della rosa

Genova. Tralasciamo per pura scaramanzia di parlare di ‘due diligence’, incrociando persino le dita dei piedi, nella speranza che siano fondate, le voci di una possibile presentazione d’offerta, prima della fine di luglio… Parliamo di mercato, che ‘ci facciamo meno male’…

Ufficializzato il rinnovo, per un altro anno, di Fabio Quagliarella, è ormai praticamente scontato anche quello di Tomás Rincón, mentre qualche dubbio si nutre tuttora per Albin Ekdal, col rischio – per la Samp – di subire uno scippo da parte dello Spezia, anche se è presumibile che la firma dello svedese possa arrivare dopo i test medici ed atletici dell’ormai imminente pre ritiro a Bogliasco.

Non ha rinnovato solo il capitano, ma anche il giovane Simone Giordano, chiamato a firmare fino al 30/6/26, prima di essere trasferito in prestito all’Ascoli (Serie B), dove potrà scalare dopo Piacenza (C), un altro gradino prima del ritorno a casa.

Ancora un anno in prestito in Serie C, invece per Emmanuel Ercolano, passato dal Latina alla Turris, club di Torre del Greco. L’esterno di fascia destra, già portato in panchina da Giampaolo quando era poco più che ‘cucciolo’, ha comunque commentato con entusiasmo il passaggio ai biancorossi campani.

Sul sito della Lega Serie A, sono stati ufficialmente riportati non solo i rientri dai prestiti all’estero di Jeison Murillo ed Erik Gerbi, ma anche quello di Nick Prelec dall’ Olimpija Ljubljana… Lo porterà in ritiro, il mister, visto che lo sloveno farebbe comodo per la compilazione delle liste, essendo un prodotto del vivaio?

Stessa utilità avrebbe Maxime Leverbe, ecco perché si sta ponderando l’idea di uno scambio con Ernesto Torregrossa col Pisa, con l’ulteriore vantaggio che il francese coprirebbe l’addio dello svincolato Maya Yoshida (niente Monza per il giapponese, destinato invece allo Schalke 04), mentre il quarto centrale, da aggiungersi a Omar Colley e Alex Ferrari, potrebbe essere il brasiliano Marlon Santos da Silva Barbosa, difensore dello Šachtar Donetsk, con un passato nel Sassuolo.

Al Cagliari piacciono Kristoffer Askildsen e Valerio Verra, alla Samp Marko Rog e Matteo Tramoni… riusciranno i nostri eroi, a concludere lo scambio?

Campionato tedesco nel prossimo futuro di Yoshida, ma anche di Manuel De Luca (seconda serie, però), visto la Bild lo accosta all’Amburgo.