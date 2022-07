Sampdoria, in attesa di Gabbia, Leverbe, Barba, Giampaolo prova Murillo

Genova. La Sampdoria ha reso nota, sul sito ufficiale, la cessione a titolo temporaneo, alla Pro Sesto 1913, dei diritti alle prestazioni sportive di Felice D’Amico, appena rientrato da analogo prestito secco dal Gubbio. Il fantasista palermitano, ex Chievo ed anche Inter, sta faticando ad imporsi, tra i professionisti, allo stesso alto livello in cui giostrava nei campionati Primavera, per cui – ormai prossimo ai 22 anni – si appresta ad un altro campionato in Serie C.

Poche sono state, comunque, le voci, salvo quelle insistenti sul prossimo arrivo di Maxime Leverbe, in prestito con diritto di riscatto dal Pisa , dove, con analoga formula, finirà per andare Ernesto Torregrossa (con obbligo in caso di promozione in Serie A) ed in via definitiva, Manuel De Luca (tuttavia ancora da convincere con adeguata offerta contrattuale).

Appare, infatti, più facile arrivare al francese (concedendo al Pisa una percentuale su futura vendita), piuttosto che a Federico Barba, che seppur convocato dal Benevento per il ritiro estivo, è comunque nel mirino del Cagliari, oltre che dello stesso Pisa.

Sul campo di Temù, intanto, mentre Giampaolo, proponeva i suoi insegnamenti tattici ai difensori, accoppiati a due a due (Depaoli/Somma, Ferrari/Murillo, Colley/Farabegoli, Augello/Murru), l’attaccante Federico Bonazzoli, si è allenato a parte, rispetto al gruppo… Non era, tuttavia, un segnale di un suo prossimo ritorno alla Salernitana, (trasferimento su cui invece sta nicchiando Morten Thorsby), perchè nel pomeriggio la punta si è regolarmente unita ai compagni, nelle esercitazioni a tutto campo volte a provare il 4-5-1, col quale il mister ha finito l’ultimo campionato.

Dicevamo di Jeison Murillo… beh, il difensore colombiano non si tira mai indietro ed infatti ha riabbracciato i colori ed i tifosi blucerchiati, con un post sintetico, quanto incisivo, sul proprio profilo Instagram: “De vuelta” (di ritorno)… e se non fosse per l’elevato ingaggio, sarebbe da rispondergli: “Bienvenido de nuevo”, anche perchè sulle alternative (oltre a Barba e Leverbe) non ci sono certezze (Mattia Caldara sta chiudendo con lo Spezia, come per inciso anche Albin Ekdal, mentre per Matteo Gabbia è in arrivo una probabile doccia fredda dal Milan, intenzionato a trattenerlo in rossonero).

Tra i papabili a venire a rafforzare la difesa della Samp, c’era anche il giovane Koni De Winter, che tuttavia l’Empoli ha, a sua volta, ufficializzato di aver preso in prestito dalla Juventus.

La presenza di Faggiano sul campo di allenamento, sembra comunque suggerire la possibilità che il d.s. abbia raggiunto il ritiro, per fare il punto con quei giocatori che potrebbero andare a giocare altrove.

Ed a proposito di separati in casa, lo spagnolo Gonzalo Villar, classe ’98, appena tornato a Roma dal prestito al Getafe, non si sta allenando con i compagni, alimentando le voci circa l’interessamento nei suoi riguardi di Bologna e Sampdoria.

Per l’Academy, continua a lavorare in silenzio (e molto bene) Giovanni Invernizzi, che ha in questi giorni ‘strappato’ alla Fiorentina un bell’attaccante per l’Under 15, Fernando Pellegrini, un classe 2008, che era seguito anche da Bologna, Lazio, Milan, Roma e Spezia. Prima punta (numero 9 classico), che nonostante la giovanissima età già supera l’ 1,80, destro potente e buon colpo di testa ed una ovvia propensione al goal, ha scelto di firmare per il Doria, solo grazie al pressing di Invernizzi, che ha dimostrato al ragazzo che la Samp era la squadra che più lo voleva.

Molto soddisfatto, nel frattempo, l’allenatore del WSG Swarovski Tirol, Thomas Siberberger, convinto che il neo acquisto (dalla Sampdoria) Nik Prelec possa ripercorrere i successi, in terra austriaca, di Baden Frederiksen e Giacomo Vrioni.