Sampdoria, il punto dopo i primi 7 giorni di mercato

Genova. Prima vendere, poi comprare… ma intanto sembra proprio in dirittura d’arrivo Dario Šarić, dopo che i già buoni rapporti con l’Ascoli (in virtù dell’operazione Sabiri) hanno trovato consolidamento col prestito di Simone Giordano. Il bosniaco è un ‘quattro polmoni’ dal tiro potente, l’ideale sostituto di Thorsby, se davvero col norvegese si riuscirà ad impinguare il conto economico con pesanti euro di provenienza dalla Bundesliga.

A dire il vero, c’è anche l’alternativa ‘scambi’… quelli che da ragazzini si facevano con le figurine Panini…

E’ in questa veste, che i media descrivono i d.s. di Pisa (Claudio Chiellini) e Sampdoria (Daniele Faggiano), intenti a trovare la quadra, con operazioni che diano respiro sia ai bilanci, che alle rispettive rose da mettere a disposizione dei loro allenatori.

Il Pisa ha trovato beneficio, l’anno scorso, dall’inserimento di Ernesto Torregrossa e quindi lo vorrebbe di nuovo (sempre in prestito), possibilmente in coppia con quel Manuel De Luca che ha fatto veramente bene a Perugia (lui però la Samp lo vuole cedere a titolo definitivo, per fare plusvalenza, avendolo ingaggiato lo scorso anno a parametro zero), mentre a Giampaolo farebbe comodo Maxime Leverbe e perché no, anche Marius Marin… tutto sta a trovare le formule di tesseramento giuste, anche per il francese ed il rumeno, con il Doria che cerca di spuntare i prestiti con diritti di riscatto.

Analoga trattativa, è quella in corso col d.s. del Cagliari, Stefano Capozucca, cui piacciono Kristoffer Askildsen, Nicola Murru e Valerio Verre (per quest’ultimo il problema è l’elevato ingaggio), mentre Faggiano vorrebbe portare a Bogliasco, il croato Marko Rog (factotum del centrocampo) ed un altro paio di giocatori da mettere sul piatto della bilancia… Di questo si sta parlando… Alla Samp piace il corso Mattéo Tramoni (38 partite e 7 goal nel Brescia, lo scorso campionato, dopo che da ragazzino – è del 2000 – ne aveva già fatte 61, con 5 reti, nell’Ajaccio), mentre gli isolani vorrebbero far salire sul traghetto per Genova, il mediano Riccardo Ladinetti, denominato ad Olbia ‘il Busquets sardo’.

Il Parma ha l’album di figurine pieno, quindi è difficile trovarne una da dargli in cambio di Alberto Grassi, eppure Faggiano si sta scervellando per portarlo alla corte di Giampaolo, tanto che molti media danno la fumata bianca in arrivo, mentre molto più complicata appare la pista che porta a Salvatore Esposito, centrocampista, classe 2000, della Spal… Sarebbe un profilo ideale, ma qui ci vuole il cash per bussare alle porte estensi.

In via di definizione anche il prestito secco di Leonardo Benedetti al Bari (a testimonianza della fiducia doriana in questo prospetto), mentre sono invece ancora in alto mare le trattative col Palermo, che vorrebbe riportare Antonino La Gumina alla Favorita… va infatti limata la differenza di valutazione, che la Samp ritiene essere stata incrementata dalla discreta stagione della punta a Como (9 goal e 3 assist, in 34 apparizioni), come pure quella che puntava a far diventare blucerchiato Marco Delle Monache, visto che la dirigenza del Pescara non deflette sul prezzo di vendita, forte dell’interesse per il giocatore di Borussia Dortmund, Fiorentina e Sassuolo.

Nuova chance, in panchina, per l’ex Eusebio Di Francesco, che dopo le positive esperienze Sassuolo e Roma e meno brillanti alla Sampdoria e poi a Cagliari e Verona, sta ponderando l’offerta di andare a guidare l’Egitto, al posto del portoghese Carlos Queiroz.