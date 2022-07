Sampdoria, il ballo delle punte in uscita

Genova. L’interminabile ballo delle punte non sarà risolto nemmeno in questo week end… La Samp ha sette attaccanti in rosa e gli unici a non essere ‘chiacchierati’ sono Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini, dato che anche Ciccio Caputo entra spesso in pista per un valzer di opzioni. Avrebbe piacere di danzare con lui, al centro della sala da ballo (oltre alla Lazio, in principio ed ora al Cagliari, che è arrivato ad offrire in cambio Marko Rog), anche la Cremonese, con i tifosi del Torrazzo, che sperano di vederlo formare una coppia di bomber, con Gianluca Lapadula.

Il presidente Iervolino ci ha ripensato, arrivando a proporre a Federico Bonazzoli di tornare a ballare sulle rotonde sul mare salernitano, per i prossimi quattro anni… e l’idea sembra sia diventata di gradimento per l’ex interista, che da quando è diventato blucerchiato, è stato mandato per sei anni ad esibirsi su balere diverse. Facile che l’idea di stabilità possa aiutarlo a firmare tale contratto.

Proverà a cambiare maestro di danza, anche Antonino La Gumina, atteso a Benevento da Fabio Caserta, pronto a puntare su di lui, nella prossima stagione, alquanto difficile, della serie cadetta.

Continuando a scherzare, ci riesce difficile immaginare Rolando Maran nelle vesti di “maître de ballet”, come del resto analoghi problemi avranno i tifosi del Pisa a fantasticare, nei panni di di ballerini del Bolshoi, il duo di colossi Torregrossa/De Luca… L’affare con l’ex bresciano è comunque in cassaforte (prestito con obbligo di riscatto, vincolato a presenze, gol, assist, rigori procurati, ecc…), ma non si è ancora capito quanto sia legato alla contropartita Maxime Leverbe, mentre per De Luca ci sono le sirene della Serie A, rappresentate addirittura anche dal Sassuolo, che cerca un vice Scamacca.

Le novità (mica tanto) odierne per il centrocampo, fanno riferimento ad una ipotesi di cambio figurine col Torino… io do a te Fabio Depaoli e Valerio Verre e tu dai a me, Karol Linetty… Peccato che i granata preferiscano di gran lunga Omar Colley… il che scaverebbeun’altra voragine nella difesa sampdoriana.