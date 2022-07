Sampdoria, idea Abildgaard, oltre al quasi certo Pjaca

Genova. Continua il lavoro sotto traccia, ma efficace degli addetti al mercato blucerchiato, che – pur non avendo vincoli giudiziari, legati alla cessione della società – devono, in ogni caso, evitare ogni tipo di operazione che crei un maggior indebitamento, mantenendo oltre all’attivo del bilanciamento entrate/uscite, anche la riduzione del monte ingaggi complessivo della nuova rosa.

Ci si chiedeva, ieri, nel leggere la distinta dei giocatori della Sampdoria scesi in campo contro il Bienno, del perché non fosse presente Morten Thorsby e la risposta è arrivata, con la soffiata dell’accordo societario con l’Union Berlino, con tanto di visite mediche per il norvegese da effettuarsi al più presto, il che testimonierebbe l’assenso del giocatore, con sollievo di chi temeva un ennesimo irrigidimento dell’ex Heerenveen.

A conferma del lavoro del duo Faggiano/Osti, è fresca l’ufficializzazione, da parte dell’Acr Messina, dell’acquisizione del diritto delle prestazioni sportive di Antony Angileri, ex difensore della Primavera blucerchiata, già in prestito ai giallorossi dello Stretto, nella seconda parte dello scorso campionato, dopo un semestre al Piacenza.

Prima di proseguire con le notizie di mercato, proviamo a fare alcune considerazioni sulla ‘sgambata’ di ieri… Un bel test, che può anche aver contribuito a delucidare le idee, sui giocatori che hanno affrontato il Bienno:

1) Senza inghippi la prestazione di Nicola Ravaglia, ma partito Falcone (tornerà… parole sue: “Sono sicuro che sarà un arrivederci, perché ci lega un filo”), è chiaro che serve un vice affidabile (probabile Brignoli, perché Simone Colombi e Federico Ravaglia sono destinati alla Reggina).

2) Bereszyński, se resta, sarà uno dei punti di forza della squadra. Attualmente in rosa, ci sono ben due suoi alter ego (Conti e Depaoli), per cui andrà cercata una sistemazione al secondo.

3) Murillo alterna interventi da campione, a momenti di scarsa concentrazione (un po’ alla Colley), ma è lampante che il suo ingaggio è ‘fuori target’ e quindi – pur apprezzando i minuti giocati da Farabegoli – bisognerà, gioco forza, trovare una sistemazione al colombiano e prendere altri due centrali, da affiancare a Ferrari ed Colley (Leverbe, più Gabbia, come lascia supporre il perfezionando acquisto milanista di Japhet Tanganga, dal Tottenham).

4) Augello non può non giocare titolare; ieri è stato devastante ed ha scodellato una serie infinita di cross perfetti, dimostrando che il suo mancino è fondamentale, per una squadra che voglia sfruttare le fasce (e quest’anno il mister sembra entrato in questo ordine di idee, tanto è vero che si vede già la sua mano: buone trame ed ottimi movimenti, che compensano la mancanza di un fenomeno in squadra). Inserendo una parentesi di mercato, è di oggi la notizia che in caso di partenza di Murru, il posto del sardo potrebbe essere preso da Riccardo Calafiori, romanista classe 2002, sulle cui tracce ci sono anche Cremonese e Monza.

5) Léris deve rimanere, a maggior ragione in caso di partenza di Candreva, perché in queste due amichevoli ha dimostrato di avere stoffa, corsa, grinta e voglia di migliorare.

6) Trimboli ha fatto vedere di avere piede ed intelligenza calcistica… ma certo che se arrivassero Grassi e Šarić (Rog sta andando al Verona), sarebbe difficile per il mister trovare spazio persino per lo straripante Yepes Laut…

7) Malagrida ha dimostrato, nei pochi minuti, di avere numeri importanti nello ‘zaino’… Meglio per lui un anno da fuori quota nella Primavera, oppure un’esperienza in prestito in Serie C? Personalmente, pensiamo la seconda…

8) Rincón è un baluardo irrinunciabile; finirà per prendere il posto, da combattente, di Thorsby, ma intanto fa la mezz’ala che attacca gli spazi e sventaglia palle al bacio, perfette per il cambio fascia del gioco.

9) che Bonazzoli avesse la classe di un futuro campione, era chiaro fin dai tempi delle sue frequentazioni giovanili interiste… e non serviva certo l’amichevole col Bienno per confermarlo. Intanto, però, continua il braccio di ferro, fra lui e la Salernitana, che sembra propensa a cercare altre soluzioni.

10) De Luca ricorda Fabio Bazzani ed ieri oltre ai tre goal, ha fatto un figurone, grazie ai traversoni alti di Augello, ma sembra sia destinato ad andare al Pisa, a far coppia con Torregrossa, procurando una plusvalenza indispensabile per il bilancio.

11) gloria anche per La Gumina, non privo di numeri nella sua faretra… Se lo prende, il Palermo non si pentirà della scelta.

12) ottima impressione quella suscitata da Matteo Stoppa, intraprendente e dalle giocate eccellenti; è destinato ad un futuro roseo (Novellino ‘docet‘), magari andando prima a giocarsi maggiori possibilità di fare il titolare fra i ‘cadetti’, piuttosto che in Serie C, al Vicenza.

Qualche giudizio fotografico anche su qualcuno dei partecipanti alla sfida col Parma:

1) Yepes Laut è stato la vera sorpresa positiva di questa prima parte del ritiro.

2) Colley solita garanzia difensiva, apparso perfino coi piedi migliorati.

3) Verre ‘benino’, ma la con la classe che ha, potrebbe dare il doppio.

4) Candreva, partito alla grande, ma poi ‘azzoppato’.

5) Sabiri giocatore dalle potenzialità enormi, attenzione però che non diventi troppo egoista…

6) Caputo ha il goal nel sangue e Quagliarella darà di certo un contributo importante in campo, senza contare che il miglior acquisto, davanti, sarà il ristabilito Gabbiadini.

Tornando al calciomercato, oggetto principale di questa rubrica, è ormai acclarata la trattativa per portare al più presto Marko Pjaca a vestire il blucerchiato, se possibile già prima che finisca il ritiro a Ponte di Legno. Le qualità tecniche del croato sono al di sopra di ogni ragionevole dubbio… Arrivato giovanissimo alla Juventus, con fama da potenziale crack, è ancora in tempo per dare dimostrazione di ciò.

Tutt’altro che tramontate, le operazioni Dario Šarić e Alberto Grassi, agevolate dalla partenza avvenuta di Askildsen, mentre – magari sbagliando – appare poco credibile una trattativa col Parma per Robereto Inglese, data la tipologia di attaccante, molto simile a Manuel De Luca (che si vuole mandare a Pisa) e di Nik Prelec (ceduto al WSG Swarovski Tirolo), già messosi in luce in un match di Coppa d’Austria (vinto 3-1), contro il Neusiedl, in cui ha offerto due assist, come evidenziato orgogliosamente dallo stesso sloveno su Instagram.

La ricerca di giocatori a costo zero, ha dato vita alla voce delle ultime ore, riguardante Oliver Abildgaard, centrocampista, del Rubin Kazan (ex Aalborg, una presenza in Nazionale), tesserabile gratuitamente (per un anno) stante il conflitto tra Russia e Ucraina.