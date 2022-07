Sampdoria: Faggiano al lavoro per completare un puzzle che accontenti il mister

Genova. Qualche news spicciola di mercato, in attesa di immergerci nella bella sfida col Beşiktaş, nel Vodafone Arena di Istanbul, prima prova alquanto veritiera del lavoro svolto in ritiro, anche se invero sono state probanti anche le sfide con Parma e Brescia.

I media odierni ricalcano la notizia di un Brentford, che non intende mollare la presa su Mikkel Damsgaard, rilanciando l’offerta per il talento danese al di sopra del primo tentativo… e adombrando anche l’idea che l’imminente arrivo di Filip Đuričić vada catalogato fra i palliativi per la sostituzione del n° 38 blucerchiato.

Sicuramente più interessanti, per chi tifa Samp, le voci che riguardano le entrate, che evidenziano come il serbo sia invece destinato ad andare a completare una delle cinque caselle mancanti che aveva evidenziato mister Giampaolo, e cioè, quella dell’esterno alto sinistro.

Per memoria, ricordiamole tutte: 1) un portiere di riserva e tutte le piste portano a Nikita Contini Baranovskiy, affare in chiusura, non appena il d.s. Giuntoli avrà capito quale sarà il futuro di Alex Meret; 2) un difensore centrale ed è arrivato Maxime Leverbe; 3) un’ala mancina ed ecco Đuričić; 4) una mezz’ala da corsa, in un primo tempo individuata in Dario Šarić ed ultimamente indirizzata più sul croato del Cagliari, Marko Rog che, dall’alto della sua rinomata classe, sembra attizzare di più la fantasia dei tifosi, peraltro propensi di buon grado ad accogliere favorevolmente anche il bosniaco dell’Ascoli; 5) un regista e qui le ultime voci sembrano puntare il romanista Gonzalo Villar, oppure il francese Lucas Tousart dell’Herta Berlino, ma entrambe le opzioni non tengono conto del fatto che attualmente la Samp non può discostarsi dal prendere giocatori in prestito, senza alcun obbligo di riscatto e non sono questi i desiderata dei team che detengono i loro cartellini.

Una voce interessante, che tuttavia riteniamo superata dall’ingaggio di Đuričić, è quella emersa ieri sera e che parlava di un interessamento della Samp per un trequartista del Cittadella, Mirko Antonucci, quasi un sosia più giovane del serbo (è un ’99), proprio per l’imprevedibilità delle sue giocate e la tecnica individuale in cui eccelle, tanto che nelle giovanili della Roma lo paragonavano a Diego Perotti. Ha già esordito in Serie A con i giallorossi, proprio contro la Samp – nel gennaio del 2018 – subentrando a Cengiz Ünder e contribuendo, con un pallone pennellato sulla testa di Edin Džeko, al pareggio dei giallorossi, nell’extra time. Insomma un bel prospetto, ma anche un doppione di Đuričić.

Discorso non del tutto uguale, ma simile, quello riferito a Riccardo Sottil, ala di ruolo della Fiorentina, dalla tecnica sopraffina, abbinata ad alta velocità e ‘garra’ agonistica ed analogamente, solo a livello di sogno – con gli attuali problemi di bilancio – si può parlare di Riccardo Orsolini, mentre, tra i giocatori interessanti, seguiti da Faggiano, non vanno dimenticati quelli dei fratelli, corsi di Ajaccio, Mattéo e Lisandru Tramoni, due nomi che faranno strada… segnateveli!