Sampdoria: è Joe Rodon, il centrale giusto per costruire il gioco dal basso?

Genova. Piove sul bagnato, si può dire?

Viste le carenze numeriche attuali a centrocampo, ecco che si ferma Simone Trimboli, a causa di un infortunio alla spalla, che lo ha costretto a fare ritorno a Genova, con un probabile ricorso alla chirurgia ortopedica.

Nel frattempo, i tifosi leggono, da una parte con piacere (constatare quanto il norvegese fosse legato alla Samp, al punto di dire che sogna di tornare e diventarne il capitano) e dall’altra con preoccupazione (la rinuncia a lui per una cifra non eclatante, è l’attestazione dell’urgente fabbisogno di liquidità), le dichiarazioni di Morten Thorsby, che spiega quanto abbia accettato, ‘obtorto collo’ (contro voglia), il trasferimento all’Union Berlin.

Anche Ciccio Caputo potrebbe essere chiamato ad una simile decisione, qualora Sfefano Capozucca forzasse la mano (anzi il portafoglio) per portarlo a Cagliari… salvo incontrare ulteriori difficoltà nel fatto che i sardi sono finiti in Serie B e l’attaccante blucerchiato è ovviamente frenato nell’accettazione di un declassamento di categoria.

Lungi da una tale idea, Federico Bonazzoli, che – come suggeriva Confucio – aspetta sulla riva del fiume (forte del contratto in essere) che il suo talento venga apprezzato al punto che qualcuno accetti di rilevarlo – fino alla scadenza – dalla Sampdoria… e a tal riguardo, stando alle voci campane, sembra che il presidente della Salernitana ci stia ripensando… Chissà che, prima dell’inizio del campionato, non trovino un accordo…

L’offerta dell’ Olympique Marsiglia fatta all’Hellas Verona per il serbo Darko Lazović, sta avendo un risvolto positivo per la Samp, dato che il direttore sportivo Francesco Marroccu sta pensando a Fabio Depaoli (non riscattato a giugno), come possibile alternativa.

Sempre incerto il futuro prossimo di Jeison Murillo, che sta, sì, facendo riflettere mister Giampaolo sull’opportunità di trattenerlo in rosa (l’eventuale arrivo di Matteo Gabbia dal Milan è subordinato all’ingaggio da parte dei rossoneri di Japhet Manzambi Tanganga dal Tottenham), ma che fortunatamente sta anche suscitando interesse nei turchi del Trabzonspor della città di Trebisonda, dove giocano Gervinho e Marek Hamšík.

Non sarà difficile per Matteo Stoppa trovare un team in cui dare mostra delle sue capacita tecniche il prossimo anno… tutto sta a vedere se si accontenterà di farlo ancora in Serie C (Vicenza), oppure accettare la proposta del Palermo, dove la concorrenza per il posto in squadra, sarà superiore.

Continuando a parlare di ex Primavera, Tommaso Farabegoli, tuttora in ritiro a Ponte di Legno, è destinato a raggiungere Antonio Metlika, in prestito al Sangiuliano City, neo promossa in Serie C, ma con ambizione ‘da grande’.

Il capitolo acquisti, purtroppo, non dà segnali di risveglio, ingigantendo a dismisura le preoccupazioni dei tifosi…

Ci ha provato, invano, anche Giampaolo a convincere Marko Pjaca, ma il croato per l’ennesima volta ha declinato l’invito (come già in passato) e semplice chimere, o se preferite utopie, appaiono i nomi di Dennis Praet e Lucas Torreira, sogni irrealizzabili di un tempo che fu, chiamati dai media a fare da miraggi, quasi fossero oasi in mezzo al deserto…

Il mercato inglese ha prezzi di cartellino e costi d’ingaggio di difficile equiparazione a quelli italiani (necessitano quindi di partecipazione allo stipendio da parte degli inglesi, le volte che si concretizzano), figuriamoci per il conto economico attuale della Samp, che non può certo permettersi due pezzi da novanta come sono diventati i due ex.

Tutt’al più, non sarebbero da scartare le ipotesi di una collaborazione con il Tottenham di Fabio Paratici, alla ricerca di sistemazione di qualche esubero meno ingombrante, tipo Bryan Gil Salvatierra (brevilinea ala sinistra) e Joe Rodon (difensore centrale anche del Galles), la cui bravura tecnica e la capacità di effettuare passaggi filtranti – al di là del fisico imponente – ben si adatterebbero alla volontà di Giampaolo di costruire l’azione dal basso.

Sempre e solo di prestiti, peraltro, si può parlare, visto che si fatica persino a portare a Bogliasco, Dario Šarić, nonostante la positiva predisposizione in tal senso sia del giocatore, che dell’Ascoli (ammorbidito col prestito di Simone Giordano).

Situazione difficile, se giocatori in calo, come Pjaca, preferiscono non venire a giocare nella Samp, ma meno male che almeno l’agente di Nikita Contini Baranovskyy, portiere che negli ultimi cinque anni ha giocato con le maglie di Pontedera, Siena, Entella, Crotone e Vicenza, ha smentito le voci secondo cui il giocatore avrebbe gradito altra destinazione…

Chiudiamo con le condoglianze espresse alla famiglia di Enzo Riccomini, mister blucerchiato, prima di Renzo Ulivieri, toscani veraci entrambi.