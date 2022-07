Sampdoria: Domagoj Vida e Amadou Diawara, i nomi odierni

Genova. Dopo le firme dei ‘veterani’ Quagliarella e Rincón e del giovane Giordano, è arrivato anche il rinnovo di Gerard Yepes Laut, legatosi alla Sampdoria fino al giugno 2025, in un mix compensativo di esperienza e voglia di correre.

Intanto, è stato reso noto l’elenco dei pre-convocati che, in attesa della partenza per Ponte di Legno, saranno sottoposti ad uno stringente programma di visite mediche e test funzionali, che porteranno, dopo un paio di giorni, mister Giampaolo a compilare la lista definitiva dei convocati per il ritiro estivo.

La prima diramazione comprende:

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia, Saio.

Difensori: Aquino, Augello, Conti, Depaoli, Farabegoli, Ferrari, Murru, Somma.

Centrocampisti: Askildsen, Benedetti, Bontempi, Candreva, Léris, Malagrida, Sabiri, Trimboli, Verre, Viera, Yepes.

Attaccanti: Bonazzoli, Caputo, De Luca, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Torregrossa.

Ed è per il monento priva di Bereszyński, Colley, Damsgaard, Murillo, Rincón e Thorsby, che si aggregheranno successivamente.

Una rosa che – è facile intuire – sarà molto diversa di quella di fine mercato… parliamone, dunque.

La ‘foglia di fico’, in questo momento copre molto poco il reparto difensivo, dove mancano almeno due elementi. Uno potrebbe essere Federico Barba, classe ’93, il cui contratto col Benevento scade nel 2023 (ma sulle cui tracce ci sono pure Cagliari, Lecce e Granada), l’altro è il più ‘maturo’ Domagoj Vida (è dell’89), difensore del Beşiktaş e della nazionale croata (98 presenze), con la quale si è laureato vicecampione del mondo nel 2018.

Svincolatosi dalla squadra turca, sembra avere il gradimento di Giampaolo, ma anche del Monza e dell’Olympique Marsiglia. Sa coprire tutte le zone della difesa, in preferenza destre, forte nel gioco aereo e sulle palle inattive, fa della forza fisica il suo cavallo di battaglia. Prima di arrivare ad Istanbul, ha giocato con Osijek, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria e Dinamo Kiev. Insomma un curriculum di tutto rispetto.

Anche il centrocampo, alla luce della probabile partenza di Thorsby, Candreva, Askildsen e Verre, ha bisogno di nuovi supporti e – come già ripetutamente detto – proprio questi ultimi due potrebbero essere il tramite per arrivare ai cagliaritani Marko Rog e MattéoTramoni, ma oggi è spuntato un altro interessante nome, quello di Amadou Diawara (su cui la Samp potrebbe virare, in alternativa all’altro romanista Gonzalo Villar del Fraile); un profilo ideale – se preso con diritto di riscatto – in quanto giovane, bravo e da rilanciare opportunamente.

La Salernitana continua a guardare in casa Samp, non solo in attacco (Bonazzoli e De Luca), ma anche per la fascia sinistra difensiva, avendo chiesto informazioni su Tommaso Augello, di certo non fra i cedibili, salvo importanti offerte cash ed almeno finché non avranno dimostrato di essere meritevoli di un ritorno a casa, Simone Giordano (neo prestito all’Ascoli) e/o Emanuel Ercolano (Turris).

A proposito di giovani da mandare in prestito, è sulla base di lancio Lorenzo Di Stefano, per il quale si attende solo la formalizzazione del trasferimento temporaneo alla Reggina, dove – in riva allo Stretto – potrà accumulare la necessaria esperienza in Serie B.

Ancorché nella lista dei pre convocati, anche Leonardo Benedetti, sta per salpare le ancore verso Bari (altro prestito in serie cadetta), mentre tramontano le speranze di veder approdare, di ritorno a Genova, Giacomo Vrioni, il cui futuro sarà invece nel New England Revolution, team di Foxboroug (Massachusetts), che milita nella Major League Soccer.

Abbinamento tutto ligure, quello fra Sampdoria e Acqua Minerale Calizzano, che hanno deciso di rinnovare la partnership anche per il biennio 2022-24.

Analogamente, fa piacere riferire il virtuale abbraccio fra tre ex doriani, visto che il responsabile del settore giovanile del Sassuolo, Francesco Palmieri ha ingaggiato ‘Ciccio’ Pedone alla guida dell’Under 18 e Simone Pavan per la panchina dell’Under 17.

Chiudiamo con il cordoglio per la dipartita della signora Yelena Boškov, spentasi a Novi Sad (Serbia), attesa lassù dal mitico Vujadin, il ‘mister’ fra i mister della Sampdoria.