Sampdoria: ‘blindato’ De Luca, sarà Pulgar il play?

Genova. ‘Lettera da Amsterdam’ e ‘Quella carezza della sera’… sottofondo musicale, che invitiamo ad ascoltare, appena lette queste righe sulla Samp, in omaggio alla scomparsa di Vittorio De Scalzi, musicista, cantante dei New Trolls, ma soprattutto grande tifoso del Doria.

La penultima domenica di luglio è avara di notizie di mercato, ma chi tifa Sampdoria si può consolare col dolce retrobocca della prestazione, di ieri, col Brescia. Bene in tanti: Audero, Colley, Candreva e Sabiri nel primo tempo, Murillo, Rincón, Quagliarella e De Luca, sul futuro del quale si è speso Giampaolo, invitando la dirigenza a pensarci bene, prima di darlo via, perché si tratta di un giocatore importante, sia per il presente, che per il futuro. Insomma il mister non ha dubbi sul fatto che De Luca sia un generoso, che abbina fisicità a tecnica (esemplare la sua freddezza sull’assist di capitan Quagliarella)…

Ed allora viene naturale chiedersi – consci del fatto che qualche vendita serve per portare cash in cassa – se non sarebbe preferibile provare ad incassare gli stessi soldi, con una cessione di Caputo, che pur garantisce la doppia cifra di reti, ma che fatica alquanto a fare il terminale offensivo del 4-1-4-1? Forse per questo modulo, non sarebbe più congeniale, un bel centravanti boa, alla De Luca? Pessima, peraltro, l’idea di fare, di Manuel, ‘merce’ di scambio col Sassuolo, per prendere in cambio un over 31, Grégoire Defrel, il cui ingaggio assorbirebbe ben presto il differenziale d’acquisto.

Lazio, Cremonese e Cagliari hanno manifestato interesse per l’ex Sassuolo, Ciccio Caputo? In tal caso, quella sarda, è una pista preferibile, perché dall’isola potrebbe arrivare quel Marko Rog, che darebbe sostanza al ‘leggero’ centrocampo doriano, orfano di Ekdal e Thorsby. Il croato, che tuttavia è blandito dal connazionale Ivan Jurić (che vuole portarlo al Torino), è un jolly e qualora non lo si volesse usare come regista (in effetti le sue doti migliori sono forse l’abilità d’inserimento in zona goal e lo spirito di sacrificio), quello che negli anni ’50 si chiamava centromediano metodista, potrebbe essere prelevato dalla Fiorentina, il cileno (40 presenze in Nazionale) Erick Pulgar Farfán, cui i viola stanno cercando sistemazione, dopo il rientro dal prestito al Galatasaray e che difficilmente andrà al Flamengo (come sembrava), causa il poco gradimento dei tifosi dei ‘rubro-negro’.

Sogno di mezza estate, utilizzato dai media solo per acchiappare click, il nome di Lucas Torreira, mentre adattabile, ma non perfetto per il ruolo di play, sarebbe Alberto Grassi, che sembrava pronto a cambiare casacca al termine dell’amichevole estiva con i ducali ed invece… tutto ancora in alto mare, come per Jasmin Kurtić, il cui futuro è ancora tutto da scrivere e per Gonzalo Escalante (inseguito anche da Cadice e Valencia), due guerrieri che farebbero comodo in mezzo al campo.

Okay per il prestito di Stoppa al Palermo e via libera per Torregrossa (al Pisa) e La Gumina (al Benevento), per i quali si attendono le ufficializzazioni a breve, ma guai a cedere Medhi Léris, le cui prove convincenti continuano a sommarsi in questo ritiro estivo, tanto che sembra aver addirittura scavalcato Mikkel Damsgaard nella considerazione di Giampaolo…

Ed anche Jeison Murillo, che il tecnico non conosceva, ha guadagnato punti, nelle graduatorie del tecnico, al punto di farlo esternare in modo indiretto (“Non so cosa vorrà fare”), che gradirebbe averlo a disposizione anche in campionato.

Del resto le alternative non è che stiano brillando in questo periodo… Matteo Gabbia ha abbastanza deluso contro gli ungheresi dello Zalaegerszegi e l’Andrea Cistana, visto giocare ieri nel Brescia, non è che abbia entusiasmato… tanto da far pensare che a Giampaolo potrebbe star bene un poker centrale difensivo, formato da Colley, Ferrari, Leverbe e Murillo.

Continua intanto il feeling di mercato con la Turris di Torre del Greco, che dopo aver accolto in prestito Emanuel Ercolano e Luigi Aquino, sta pensando di pescare altri giocatori tra gli ex Primavera blucerchiati e tenendo presente che Tommaso Farabegoli è destinato a raggiungere Antonio Metlika (prelevato dalla Virtus Verona e girato in prestito al Sangiuliano City, la terza squadra di Milano), non si commette peccato se si pensa a Marco Somma (nel mirino anche del Taranto), Erik Gerbi ( di rientro dal Politehnica Timișoara), Michael Brentan (ex Pro Sesto) e confessiamo che ci piacerebbe veder cimentare fra i professionisti anche Lorenzo Malagrida, Flavio Paoletti e Daniele Montevago, piuttosto che vederli giocare da fuoriquota con la Primavera di Felice Tufano, che da autentico ‘maestro’ di calcio, saprà tirare fuori il meglio dai più giovani Ardijan Chilafi, Simone Pozzato, Luca Polli, Simone Leonardi, ecc.. Ma sicuramente, saprà dare migliori suggerimenti al riguardo Giovanni Invernizzi, ‘deus ex machina’ dell’intero settore giovanile…

Insomma, spazio ai giovani, fra i grandi – non per normativa, come fra i dilettanti – ma perché lo meritano, come fanno all’estero, ricordandoci che anche da noi, due big come Gianni Rivera e Roberto Mancini hanno esordito in Serie A, a 16 anni…

E a tal riguardo, i media serbi rilanciano la notizia che la Samp si sarebbe accordata con la Vojvodina per il trasferimento di Mihailo Ivanović , classe 2004 e quindi aggregabile alla nuova Primavera di Tufano, che stando a notizie non ufficiali, dovrebbe essere rinforzata anche dagli innesti di Samuel Ntanda Lusika (Sint Truiden), Federico Savio (Juventus) e Lucas Caruana (Hibernians Malta), mentre buone nuove arrivano dal Brasile, dove i ‘gauchos’ dell’Internacional di Porto Alegre puntano a confermare Kaique Rocha, il cui prestito scadrà a fine anno.