Sampdoria, bella sgambata col Bienno

Genova. Carte rivoluzionate, da parte di Giampaolo che manda in campo, contro i dilettanti del Bienno, questa formazione, schierata col 4-3-3:

Ravaglia; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Léris, Trimboli, Rincon; Bonazzoli, De Luca, La Gumina.

A disposizione: Audero, Tantalocchi, Somma, Farabegoli, Murru, Malagrida, Stoppa.

Non c’è tempo per appuntare gli undici in campo, che va subito a rete La Gumina, bravo a converge al centro ed infilare il portiere del Bienno con un diagonale (1-0).

Al 7° il palo nega il goal a Léris, servito molto bene da Trimboli.

Al 13° occasioni prima per Bonazzoli (bella parata di Prandini) e poi per De Luca.

Al 26° su assist di Bonazzoli, goal facile da realizzare, per un colpitore di testa quale è De Luca.

Trenta minuti per tempo, quindi il primo finisce con risultato all’inglese (2-0).

Al 33° (3° della ripresa), è bravo il dodicesimo del Bienno. Pelosato, a deviare in angolo un bel tiro di Bonazzoli.

Al 35° messo giù in area Augello, autore di una bella incursione e Bonazzoli spiazza il portiere avversario e confeziona il 3-0.

Augello scatenato, al 41°, va sul fondo, salta il terzino del Bienno in area e mette sul destro di De Luca la palla del poker (4-0) e l’ex spezzino si ripete, al 45°, scodellando un perfetto cross per la testa di La Gumina (5-0).

Al 48° cerca gloria anche Colley, che si libera con eleganza al tiro, che però sfiora l’incrocio.

Al 50° entrano Tantalocchi, Somma, Farabegoli, Malagrida e Stoppa, per Ravaglia, Bereszynski, Colley, Léris e

La Gumina e va subito al tiro il giovane Malagrida, desiderosi di mettersi in mostra.

Al 54° Stoppa chiama in causa Augello, il cui traversone è trasformato in goal da De Luca (6-0).

Punizione alla Sabiri, al 56°, di Stoppa, ma il palo gli dice di no, col portiere con i piedi incollati sulla riga di porta e due minuti dopo, altra traversa colpita da De Luca, sempre di testa ed ancora su cross di Augello, senza ombra di dubbio il migliore in campo.

Chiude i conti, in pieno recupero, Stoppa, che con un bel tiro, dopo un’azione personale, piega le mani al portiere del Bienno (7-0).

Come già visto nella partita col Parma (che aveva peraltro ben altro coefficiente di difficoltà), anche oggi il dogma del mister ha imposto ‘il non buttare mai via la palla’, con la nuova ricerca di cambio gioco all’esterno – sempre sul lato opposto – con sventagliate che erano il pane quotidiano dei giocatori di Walter Novellino.