Sampdoria, altri due nomi nuovi: Dijks (Bologna) e Samek (Slavia Praga)

Genova. Mentre si aggiungono sempre più tasselli ai trasferimenti di Federico Bonazzoli alla Salernitana (già definito dal presidente Danilo Iervolino, un futuro attaccante della Nazionale), di Antonino La Gumina al Benevento (atteso domani nel Sannio, per le visite mediche e la firma), di Ernesto Torregrossa al Pisa (si aspetta l’ufficializzazione a breve, tanto che i media toscani ipotizzano la sua presenza già al Centro Coni di Tirrenia, dopo i due giorni di riposo fruiti dai nerazzurri), gli uomini mercato blucerchiati stanno pensando se aderire subito alle richieste dell’Hellas Verona, alla ricerca di un giocatore di fascia destra, con cui sostituire Darko Lazović, da loro individuato in Fabio Depaoli, di cui conoscono pregi e difetti.

L’indecisione doriana, a chiudere un’operazione gradita è semplicemente dovuta al fatto che difficilmente Andrea Conti sarà a disposizione di Giampaolo per l’ormai imminente inizio della stagione agonistica, per cui sono chiamati al ‘testa o croce’, perché non si sa se i veneti saranno ancora disponibili a prenderlo più avanti, offrendo il mercato alternative quali il bolognese Mitchell Dijks, peraltro accreditato di voci, che mettono il Doria fra gli estimatori del ‘trattore’ olandese (soprannome datogli dalla tifoseria felsina), cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax. In effetti, sarebbe un bel colpo, per la Samp, anche in prospettiva del suo possibile utilizzo, pure sulla fascia sinistra, in caso di uscita di Nicola Murru.

In attesa di conoscere come cadrà la ‘monetina’ di Jeison Murillo (spalmatura del contratto e permanenza a Genova, oppure una nuova avventura a Trebisonda, dove – nello stadio Şenol Güneş -gioca il Trabzonspor… Mar Nero, contro Mar Ligure, ma forse molto conterà, nella decisione del colombiano, anche dalla volontà del mister turco, Abdullah Avcı, di dargli una maglia bordeaux-celeste da titolare, quella che non può garantirgli, Giampaolo, per colpa/merito di Alex Ferrari. Senza contare che il Trabzonsporgioca anche in Champions League.

Una seconda breccia, quindi, sta per aprirsi nelle mura difensive blucerchiate e va ad aggiungersi alla doppia defezione nel centrocampo, per il quale ultimo non va finora esclusa la pista Marko Rog, oltre alle altre già battute (Alberto Grassi, Jasmin Kurtić e Dario Šarić), mentre un’idea low cost, non ancora circolata, potrebbe essere lo sloveno Leo Štulać, regista, ma anche buon interditore (con un bel tiro dalla distanza), come ha avuto modo di mettere in mostra nella sua carriera (è del ’94), con Koper, Venezia e da tre anni nell’Empoli.

Non solo il serbo Mihailo Ivanović, nel mirino dei talent scout blucerchiati, che hanno nei paesi dell’Est un importante sbocco, ma anche Daniel Samek (classe 2004), centrocampista dello Slavia Praga; è preminentemente un player da piazzare davanti alla difesa, ma anche in grado di fare la mezz’ala a tutto campo, con buona nomea nella Repubblica Ceca, tanto che, in patria, lo ritengono il nuovo Tomáš Souček, il centrocampista del West Ham. Sarà lui a soffiare il posto ai due litiganti, Ronaldo Vieira e Gerard Yepes Laut? Occhio però, perché piace anche al Lecce di Pantaleo Corvino, la cui abilità nello scovare talenti è attestata dalla sua storia.

Niente Taranto, né Turris, per Marco Somma – a quanto pare – visto che è balzato in pole position il Pontedera, dove potrebbe raggiungere il compagno di Primavera, Giovanni Bonfanti.