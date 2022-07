Genova. “Abbiamo bisogno di tutti, soprattutto dei tifosi”. Marco Lanna, presidente della Sampdoria, esordisce così nel breve saluto riservato alla stampa questa mattina a SampCity. “Il 12 luglio partiamo con la prelazione per le gradinate, devo ringraziare i tifosi perché siamo partiti con 2100 spettatori arrivando a 22 mila con la Fiorentina. Loro sono stati una presenza fondamentale per arrivare al risultato sportivo”.

Proprio per questo la Società sta studiando iniziative per dare vantaggi a chi si abbona: “Per ora saranno visite allo stadio prima delle gare, almeno un centinaio, ci saranno i bambini in campo prima della gara e poi il progetto Legend, partito con la presenza miei ex compagni di squadra: le legend non saranno solo giocatori di quelle stagioni, ma quelli che hanno rappresentato qualcosa per la Sampdoria. Saranno organizzati eventi con questi giocatori a cui avranno accesso gli abbonati”.

L’abbonamento quindi non solo per avere un posto fisso allo stadio, ma per ottenere accesso a iniziative esperienziali diverse rispetto al passato. “Saranno vantaggi tangibili e piacevoli per chi ci darà fiducia. Vogliamo che la Sampdoria torni a essere al centro della città e non da vivere solo la domenica”.

Il presidente, sollecitato sulla questione vendita della Società, risponde: “Non stiamo seguendo noi direttamente, non sappiamo quando potrà esserci la svolta. Ci sono soggetti che stanno lavorando sui numeri. Le tempistiche per chiudere l’operazione di vendita non sono così brevi e non dipendono da noi, se qualcuno arriverà ben venga. Nel frattempo abbiamo fatto davvero un miracolo”.

Inevitabile che in una situazione come questa il calciomercato proceda a piccoli passi: “In questo momento ci muoviamo lentamente, ma il mercato è ancora lungo. Abbiamo tutto il tempo per lavorare, la squadra l’abbiamo, vogliamo rinforzarla e fare un campionato più tranquillo, l’asticella si è un po’ alzata, per esempio il Monza, neopromosso, farà una buona squadra. Il nostro obiettivo è fare una stagione meno travagliata”.

Lanna non si sbottona troppo, ma intanto spera che qualcuno dei giovani aggregati alla squadra resti. Di sicuro manca un difensore centrale: “Abbiamo Ferrari, Colley e Mourillo, se resterà, poi servirebbe un centrocampista centrale: senza il rinnovo di Ekdal c’è solo Vieira, anche se può giocare lì anche Rincòn, poi più o meno siamo coperti. Giampaolo ci aiuta nella scelta e dice la sua, ma è tutto legato ai costi, se ci chiede Pjanic o Koulibaly ovvio che non possiamo permettercelo”.

Proprio per la questione Ekdal, Lanna annuncia che i prossimi giorni saranno decisivi: “Stiamo decidendo”.

Importanti i rinnovi di Quagliarella e Rincòn: “Fabio può aiutare molto, è un giocatore ancora integro, si allena sempre al massimo, può aiutarci in campo e fuori dal campo come esempio per i tanti ragazzini che abbiamo. Rincòn sta bene, ha fatto diversi ruoli, in campo si sente, è anche lui un esempio per tutti. Era giusto rinnovargli la fiducia, è venuto qui con i dubbi di tanti, ci ha dato grossa mano, l’acquisto che più di tutti ci ha aiutato”.

Ci sono anche i rientri di Damsgaard e Gabbiadini sul piatto rispetto agli ultimi sei mesi: “Da Damsgaard ci attendiamo una crescita, o comunque un ritorno ai suoi livelli, speriamo torni come due anni fa”. I dati partenti De Luca e Torregrossa sono ancora a Bogliasco. Per Candreva e Thorsby Lanna conferma che ancora non è stato deciso nulla.