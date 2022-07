Sampdoria: adesso si aspettano le entrate, a partire da Pjaca, Šarić e Grassi

Genova. Ogni medaglia ha due facce… è così, dopo aver dubitato che Morten Thorsby volesse forzare la mano alla Samp, nel tentativo di arrivare a svincolarsi, il prossimo anno, a parametro zero, ora si vocifera di lacrime del norvegese, la cui priorità sarebbe stata la permanenza a Genova ed invece si sarebbe sacrificato sull’altare delle necessità di bilancio della società, bisognosa di un’iniezione di liquidità al conto economico… Per cui, oggi, dopo le visite mediche svolte dal centrocampista, è arrivato l’annuncio ufficiale del suo passaggio al’Union Berlino, con tanto di foto in maglia rossa.

La strada del calciomercato è ancora molto lunga, però adesso la squadra è ridotta davvero all’osso… Manca il portiere di riserva (Falcone era con co-titolare), mancano due centrali (anche Yoshida, prima dell’arrivo di Giampaolo, era un punto fermo della difesa), non è stato rinnovato il contratto ad Albin Ekdal ed è stato venduto Morten Thrsby…

E forse non è finita qui, perché il Torino, ipotizzando un Karol Linetty sull’altro piatto della bilancia, sta pensando a Omar Colley per sostituire Gleison Bremer (Juventus o Inter la destinazione del brasiliano) e le sirene inglesi del Brentford, stanno cercando di ammaliare Mikkel Damsgaard.

Un’eventuale (e probabile) passaggio di Matteo Stoppa al Palermo, non sarà compiuto, invece, sull’altare del bilancio, bensì in un’ottica di crescita del ragazzo, reduce dall’esperienza in Serie C alla Juve Stabia (da qui la preferenza ai siciliani, rispetto al Vicenza).

La cessione di Thorsby, consentirà peraltro di sbloccare le operazioni di acquisizione di Alberto Grassi (dal Parma) e Dario Šarić, da giorni in stand by, mentre indipendente da tutto si chiuderà – presumibilmente già in giornata – l’ingaggio di Marko Pjaca dalla Juventus.

Caratteristiche simili al croato, sono quelle di Bryan Gil, attaccante del Valencia, ma in prestito dal Tottenham, con Paratici, a quanto pare, disposto a darlo con la stessa formula alla Sampdoria… così almeno dicono i tam tam di mercato, al riguardo di questo 2001.