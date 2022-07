Sampdoria: ‘A sprescia a mette ma’ (la premura mette male)

Genova. Beh, se a livello di prima squadra, ancora non si è battuto colpo in entrata, lo stesso non si può dire per le giovanili. Infatti, come attestato dal sito della Lega Serie A, oggi, la voce ‘entrate’ della Samp annovera il trasferimento a carattere temporaneo – dall’Entella – di Mateus Cecchini Muller, centrocampista italo brasiliano (nato a Porto Alegre nel 2003), che ha giocato nell’ultimo campionato in prestito all’Inter.

Il mediano va peraltro ad aggiungersi a Antonio Metlika (2001, preso svincolato e poi girato al Sangiuliano City), Samuel Ntanda Lusika (‘05 dal Sint Truiden), Federico Savio (’05 dalla Juventus), Lucas Caruana (’05 dall’ Hibernians), Giuseppe Forte (’08 dalla Peluso Academy), Fernando Pellegrini (’08 dalla Fiorentina); dunque lo scouting a capo di Giovanni Invernizzi sta operando a 360°, su ampio territorio, tanto è vero che è freschissima la notizia di un probabile ulteriore arrivo da Palermo dell’Under 15, Adriano Puccio, classe 2008.

In ottica di rinnovamento del parco giocatori a disposizione di Felice Tufano (da notare che i cinque fuoriquota in campo quest’anno, potranno essere quattro del 2004 ed uno ‘più vecchio’), vanno ovviamente registrate anche le uscite, che oggi riguardano la cessione in prestito al Matera (Serie D) di Davide De Vivo, difensore centrale classe 2003, che era stato prelevato nel gennaio ’22 dall’Altamura.

Un altro giovane, Dawit Bono, classe 2004, ha lasciato la Samp per accasarsi al Vado (Serie D), team col quale è stato organizzata un’amichevole della Primavera, per mercoledì 3 agosto, che servirà come test di preparazione al campionato, che vedrà i ragazzi di Tufano esordire a Bogliasco, contro l’Hellas Verona, domenica 21 agosto, alle ore 18.30.

“A sprescia a mette ma” (la premura mette male)… Sembra sia questo il proverbio genovese, cui si stanno ispirando Faggiano & Co., costretti peraltro a fare i conti anche con quest’altro: “Sensa palanche, nu se va da nisciunna parte” (senza soldi non si va da nessuna parte)…

Fatto sta, che a Giampaolo sono stati sottoposti dai 50 ai 60 nomi… e l’elenco è destinato ad allungarsi, a quanto pare, anche con nomi come quello odierno del difensore, ex udinese Molla Wagué, francese naturalizzato maliano, attualmente svincolato, che dopo un buon avvio di carriera al Caen (che aveva indotto l’Udinese al suo acquisto), ha poi racimolatospiccioli di presenze, distribuite fra Watford, Nottingham Forest, Nantes, Amiens eSeraing.

Tutto questo perché, ora che Murillo è destinato ad altri lidi, di difensori centrali ne servono due… ed il più papabile di questi, continua ad essere Maxime Leverbe (il Pisa si sta coprendo con il rumeno Adrian Rus, del MOL Fehérvár), seguito a ruota da Matteo Gabbia (sempre che il Milan si decida a prendere Japhet Tanganga o Evan Ndicka) e da Federico Barba, finito anche sui taccuini del Vancouver.

Altrettanto ingarbugliato il puzzle delle figurine per il centrocampo, i cui unici punti fermi sono, per ora, Tomás Rincón e Abdelhamid Sabiri (se si vuole considerare quest’ultimo arruolato in tale comparto), perché Verre, Vieira e Yepes hanno dimostrato ognuno lacune differenti… Insomma anche qui, servono due rinforzi veri, perché come diceva Vujadin Boškov “Squadra gioca come gioca centrocampo”…

Opinione di chi scrive, è che – alla fine – uno dei due sarà Dario Šarić, sul quale la Samp ha messo un’ipoteca col prestito di Simone Giordano all’Ascoli (a proposito di ex doriani, i marchigiani hanno prelevato dal Lecce, Lorenco Šimić, pescato cinque anni fa dalla Samp nell’Hajduk Spalato, pensando di aver trovato un nuovo Milan Škriniar), mentre di ben altra consistenza potrebbe essere l’altro rinforzo (quanto meno a livello di nomea), visto che le ultimissime voci raccontano del sopraggiunto sì del croato del Cagliari, Darko Rog e di una trattativa in chiusura. Le alternative sono, poi, quelle note e ultra conosciute: Alberto Grassi, Gonzalo Escalante, Akpa Akpro e Jasmin Kurtić, perché Erik Pulgar sembra preferire non rimanere a giocare in Italia.

Riassumendo, mancano due difensori a fare da alter ego a Colley e Ferrari, manca una coppia di centrocampisti, il famoso secondo o terzo portiere e se Sabiri fa la mezz’ala anche un esterno alto (oggi è tornato a galla che Bryant Gil vuole lasciare il Tottenham).

Che dire? Se son fiori, fioriranno, se son spine pungeranno…

Aggiungiamo due note di cronaca: il gemello di Ronaldo Vieira, Romario Vieira sta per accasarsi al Sestri Levante (Serie D), mentre l’ex Jakub Jankto sta per finire l’esperienza al Getafe, con probabile ritorno in patria, allo Sparta Praga.