Salita Pollaiuoli, uomo si inciampa e batte la testa: ricoverato in codice rosso

Genova. Grave incidente questo pomeriggio in salita Pollaiuoli, in pieno centro storico, dove un’uomo è caduto battendo la testa e procurandosi un grave trauma cranico tanto da essere trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Galliera.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, di circa 50 anni, si sarebbe inciampato mentre camminava, cadendo rovinosamente a terra. Nella caduta avrebbe battuto violentemente la testa per terra, rimanendo per qualche istante privo di sensi.

Immediato l’intervento dei soccorsi, giunti sul posto con un’auto medica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca Genovese, che lo hanno medicato per poi stabilizzarlo e procedere con il trasporto all’ospedale.