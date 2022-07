Rubano il portafoglio all’educatrice di un centro estivo e fanno shopping col bancomat: tre arrestate

Genova. Hanno rubato il portafoglio a una giovane genovese responsabile di un centro estivo a Pegli e subito dopo sono andate a fare spese con il suo bancomat. Per questo però tre donne di 22, 25 e 30 anni sono state arrestate.

E’ successo ieri pomeriggio. La volante della questura è arrivata dopo la richiesta di soccorso della giovane che era stata appena derubata.

Mentre gli agenti stavano ascoltando il racconto della ragazza quest’ultima ha ricevuto sul cellulare un messaggio da parte della banca che era stata effettuata un’operazione con il suo bancomat presso un bar del Lungomare di Pegli.

A quel punto gli agenti si sono precipitati presso l’esercizio commerciale scoprendo che le tre ladre avevano comprato lì alcune bevande per poi acquistare in un tabacchino alcuni pacchetti di sigarette.

Grazie al racconto della vittima ed alle registrazioni video dei negozi “visitati” dalle ladre, gli agenti sono riusciti a riconoscere le donne mentre stavano per uscire da un terzo negozio dove avevano anche rubato la borsa della proprietaria.

Le tre sono state trovate in possesso di tutta la merce poco prima acquistata illegalmente con il bancomat rubato e di svariati arnesi atti allo scasso come cacciaviti e “schede di plastica” ricavate rompendo delle bottiglie di shampoo in modo da utilizzarle per aprire porte di abitazioni. Fissata per questa mattina la direttissima.