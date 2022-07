Ruba una borsa e si tuffa in mare fingendo di fare un bagno, ‘pescato’ dalla polizia sul bagnasciuga

Savona. Ruba un borsello da un veicolo in sosta e scappa. Alla vista dei poliziotti si tuffa in mare cercando di non farsi notare, ma non li inganna e viene “pescato”. L’episodio è successo ieri (9 luglio) in via Cimarosa a Savona. A segnalare il furto lo stesso derubato. Grazie alla sua testimonianza e a quella di alcuni testimoni che hanno assistito al fatto, gli agenti delle volanti sono riusciti facilmente ad individuare il ladro e poi a fermarlo in maniera rocambolesca.

Al loro arrivo, infatti, l’uomo ha cercato di defilarsi velocemente nella spiaggia adiacente a via Cimarosa: ha provato a dileguarsi tra i bagnanti e addirittura si è gettato in acqua fingendo di fare il bagno. Ma, nonostante il tentativo di seminare i poliziotti, il fuggitivo è stato raggiunto e bloccato su bagnasciuga. L’uomo è stato poi segnalato in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato.

Nel corso delle ricerche del materiale oggetto di furto, i poliziotti hanno rinvenuto, occultate dietro un cespuglio, tre borse con marchi contraffatti che sono state sequestrate a carico di ignoti.

