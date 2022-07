Ronco Scrivia, 28enne cade da cavallo e batte la testa: è in gravi condizioni

Ronco Scrivia. Brutto incidente questa mattina per una giovane che stava facendo equitazione in un maneggio di Ronco Scrivia, nell’entroterra ligure.

La donna, una 28enne, è caduta dal cavallo e nell’impatto al suolo ha battuto la testa, riportando un importante trauma cranico.

Soccorsa sul posto dai militi delle ambulanze e dall’automedica del 118, è stata portata in codice rosso con l’elicottero all’ospedale San Martino di Genova.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, è rimasta cosciente e non è stata intubata, per cui non sarebbe in pericolo di vita.