Ritrovato l’uomo disperso a Davagna: ricoverato al Villa Scassi per disidratazione

Genova. E’ stato ritrovato questa notte l’uomo, classe 1969, di cui si erano perse le tracce a Capernardo, nel comune di Davagna, nella giornata di ieri pomeriggio. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, sarebbe stato lui stesso a contattare in serata il numero d’emergenza, provando a comunicare la posizione in cui si trovava, con estrema difficoltà visto il buio della notte.

Il contatto con il personale di soccorso è avvenuto verso l’una e mezza di notte. L’uomo è stato quindi visitato dai medici del 118 che hanno deciso di portarlo al Villa Scassi dove è stata ricoverato in termini precauzionali per disidratazione. Non sarebbe in gravi condizioni.

Nell’ambito delle operazioni è rimasto gravemente ferito un cane ‘cerca persona’, azzannato nei boschi limitrofi da un cinghiale. La bestiola è stata trasportata in elisoccorso d’urgenza nella clinica veterinaria della Foce