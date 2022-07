Ritrovato il marinaio disperso: non si era imbarcato a bordo del traghetto

Genova. Dopo ore di ricerche in mare è stato ritrovato il marinaio scomparso dal traghetto della Moby che copre la rotta Genova Olbia. Traghetto che in realtà non ha visto salire a bordo il marittimo, rimasto a terra nel capoluogo ligure.

A confermare la notizia la Capitaneria di Porto i cui uomini nel pomeriggio hanno notato un uomo vestito “in tuta da nave” nei pressi del Galata, al Porto Antico, andando poi a identificarlo.

L’allarme era scattato questa mattina, quando la nave è giunta a destinazione e all’appello mancava il lavoratore, un macchinista di circa 30 anni, campano. I vari controlli a bordo avevano dato esito negativo, mettendo in moto la macchina dell’emergenza.