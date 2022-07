Risarcimenti Aspi a Genova, Crucioli: “Comune ha già fatto sconti, si calcolino anche i danni legati ai cantieri”

Genova. “Il Comune ha già fatto sconti ad Aspi sui danni per il crollo del Ponte Morandi, almeno non faccia altri regali alla società responsabile dei danni che i genovesi subiscono da anni per i cantieri autostradali”.

Così il consigliere comunale di minoranza Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione), commentando la risposta all’interrogazione a risposta immediata presentata oggi in consiglio e nella quale ha chiesto informazioni alla giunta in merito all’accordo di ristoro da un miliardo e mezzo in opere e infrastrutture stipulato tra Autorità portuale, Regione, Comune e Autostrade, rispetto ai danni subiti per il crollo del Ponte Morandi.

Crucioli ha chiesto anche agli assessori Pietro Piciocchi e Lorenza Rosso, Bilancio e Affari legali, se esistano documenti che spieghino il calcolo: “Esiste un’istruttoria che giustifichi la cifra di un miliardo e mezzo? Ne sarà fatta un’ulteriore legata ai danni legati ai cantieri succeduti alle inchieste scaturite dal crollo del Morandi?”.

L’assessore Piciocchi ha chiarito che “la quantificazione della somma confluita nell’accordo con Aspi è stata principalmente di tipo forfettario e che ha incluso anche il danno d’immagine per Genova ma che esistono due note trasmesse alla società concessionaria che saranno messe a disposizione del consigliere”.

L’assessore Rosso ha ricordato che al processo penale, che potrà definire altri risarcimenti, il Comune è costituto parte civile e nella documentazione “sono elencati i danni subiti dall’amministrazione voce per voce, sulla base dei maggiori costi sostenuti, ad esempio per il personale”.