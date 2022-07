Riprende vigore l’incendio al Cep di Pra’, vigili del fuoco con l’elicottero in azione

Genova. Nel pomeriggio di questo sabato 30 luglio ha ripreso a bruciare la collina tra via Nivella e via 2 Dicembre, nel quartiere Ca’ Nuova, sopra Pra, nel ponente cittadino.

L’incendio vede impegnate tre squadre dei vigili del fuoco, i volontari dell’antincendio boschivo della protezione civile e anche l’elicottero.

Come era già successo nella notte tra giovedì e venerdì le sterpaglie hanno preso fuoco, nonostante le operazioni di spegnimento e bonifica e anche nonostante le piogge di ieri pomeriggio.

Sul posto anche la polizia locale per regolare il traffico. Via 2 dicembre è stata chiusa. Si raccomanda. prudenza in via Novella.

Al momento non ci sono state evacuazioni di residenti ma la situazione è in evoluzione continua.