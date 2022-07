Riorganizzazione rete ospedaliera, Fials: “Regione e Asl3 riducono l’incremento di posti letto in terapia intensiva”

Genova. Gli incrementi previsti per la riorganizzazione della rete ospedaliera in Asl3 avrebbero subito un piccolo ridimensionamento con relativo contenimento della spesa da parte dell’ente regionale.

Ad darne notizia Fials Genova, che in una nota stampa chiede chiarimenti a Regione Liguria e a Asl3: “Nella deliberazione n. 342 del 6 luglio 2022 avente oggetto, ‘Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera aziendale ex art. 2 D.L. 34/2020: rimodulazione degli interventi’ si legge che la riconversione dei posti letto nella azienda sanitaria genovese prevede 12 posti letto in terapia intensiva in luogo dei 16 indicati in precedenza – si legge nel comunicato sindacale – Ne deduciamo che il possibile incremento di posti letto correlati alla riorganizzazione nazionale della rete ospedaliera (PL intensiva e subintensiva), da attivare in correlazione alle carenze emerse nel fronteggiare le situazioni di emergenza sanitaria tipo covid, scende dal previsto incremento di 16 posti letti a soli 12 posti letto”.

“Ci pare di capire che la riduzione del necessario incremento dei posti letto di terapia intensiva derivi sostanzialmente da una riduzione dell’impegno di spesa “deciso dalla Regione con la DGR 500/2020 – prosegue la nota – Chiediamo quindi a Regione Liguria, Alisa e Asl3, ognuna per le sue competenze di fornire ogni utile spiegazione e informazione che ci permetta di comprendere le motivazioni delle riduzione da 16 a 12 dei posti letto necessari, di trasmettere tutti gli atti inerenti il procedimento in questione e di trasmettere copia della DGR 500/2020”

“Nel contempo comunichiamo tutta la nostra contrarietà rispetto ad una decisione grave e immotivata – conclude il testo – e che ridurrà inevitabilmente l’offerta del servizio sanitario pubblico in un segmento (terapie intensive), delicato e indispensabile”