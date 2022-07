Genova. Dopo diversi incontri tra il Comune di Genova – Diritto allo studio e le aziende dei settori libreria, cartolibreria e cartoleria del Comune di Genova, rappresentate da Confcommercio e Confesercenti, è stato rinnovato il protocollo per la fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2022-2023.

In base a tale accordo si sono raggiunti, fra gli altri, i seguenti obiettivi: consentire ai cittadini di collegarsi al fascicolo del cittadino per presentare la richiesta, consultarla e vederne lo stato; prenotare i libri di testo presso una delle cartolibrerie suggerite dal portale; essere avvisati della disponibilità dei libri e prendere atto della effettiva consegna degli stessi.

Ai cartolibrai, invece, l’accordo consente di visualizzare sul portale le richieste delle famiglie, associare le cedole alla propria cartolibreria, informare i genitori dell’arrivo della totalità dei libri richiesti, chiedere al Comune la liquidazione della spesa senza recarsi fisicamente negli uffici a consegnare le cedole.

Questa procedura segna dunque un’importante innovazione e un metodo più smart nell’acquisto dei testi scolastici.

«È importante ricordare che le piccole imprese rappresentano una risorsa importantissima non solo sotto il profilo economico ed occupazionale ma, anche e soprattutto, in termini di servizio, per il ruolo di prossimità e di approccio alla lettura e alla cultura per i ragazzi in età scolar e – sottolineano Confcommercio e Confesercenti in una nota congiunta –. Riteniamo che non si possa dimenticare l’esperienza di anni che il piccolo negozio, nonostante tutto, mette a disposizione delle famiglie durante tutto l’anno. Le nostre associazioni, da sempre, dimostrano la propria sensibilità ed attenzione verso le famiglie e ne è un esempio proprio la sottoscrizione di questo Protocollo con il Comune di Genova per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria per il prossimo anno scolastico 2022-2023».