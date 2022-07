Rina e Magaldi si alleano nella ricerca e sviluppo in ambito energetico

Genova. RINA, multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, e Magaldi Green Energy, startup di Magaldi Power specializzata in ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di tecnologie innovative nel settore della generazione e dello stoccaggio di energia rinnovabile, hanno firmato un memorandum of understanding con l’obiettivo di avviare un’attività di collaborazione finalizzata allo sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni, di gestione di progetti nell’ambito dei rispettivi settori e servizi, nonché di misurare i benefici ESG (Environmental, Social, Governance) del sistema Magaldi Green Thermal Energy Storage (MGTES).

Nello specifico, l’accordo prevede il mutuo coinvolgimento delle due aziende in attività di supporto per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie nel settore della generazione e dello stoccaggio di energia rinnovabile. La collaborazione include le attività di analisi e di certificazione – secondo i principi ESG – della tecnologia MGTES, il sistema di stoccaggio di Magaldi Power che consente di accumulare e conservare sotto forma di energia termica quella proveniente da fonti rinnovabili. A tal fine, un impianto pilota per applicazione industriale di questa tecnologia verrà creato e dislocato presso il RINA Innovation Hub di Castel Romano, alle porte di Roma.

RINA e Magaldi Power, inoltre, uniranno le forze per individuare strumenti di ricerca finanziata e di supporto all’accesso a programmi nazionali ed europei, con particolare riferimento a quanto previsto dal PNRR.

Nell’ambito della collaborazione RINA agirà da “system integrator”, coordinando la gestione di progetti complessi tramite attività di project management.

Ugo Salerno, Presidente e Amministratore Delegato di RINA, ha dichiarato: «Con Magaldi Green Energy, uno dei player più rilevanti nell’ambito delle tecnologie industriali, avremo la possibilità reciproca di promuovere e sostenere lo scambio di know-how e di esperienze, contribuendo allo sviluppo di soluzioni per lo stoccaggio di energia termica volte ad accelerare la transizione energetica. RINA metterà a completa disposizione di Magaldi Green Energy le proprie competenze ingegneristiche, nel campo dei materiali avanzati e nella definizione di adeguati indicatori ESG. Siamo sicuri che questo sia un ulteriore tassello nel percorso necessario che ci porterà ad avere un sistema produttivo più sostenibile, pronto ad accogliere i nuovi modelli di produzione e approvvigionamento energetico».

Mario Magaldi, Presidente di Magaldi Green Energy, ha dichiarato: «Le tecnologie di accumulo dell’energia consentono di superare il problema dell’intermittenza delle fonti rinnovabili. Per questo i sistemi di accumulo sono tra gli elementi chiave per abilitare la transizione energetica. Magaldi Green Thermal Energy Storage acquisisce energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e rilascia energia termica on demand ad alta temperatura, fino a 600°, secondo le esigenze dell’utenza industriale, con una efficienza di ciclo globale prossima al 90 per cento. I sistemi di Thermal Energy Storage consentono la generazione continua 24/7 di energia termica rinnovabile per i processi termici ad alta temperatura, rappresentando così una risposta concreta all’esigenza di sostituzione del gas per la decarbonizzazione del settore industriale e riduzione della Co2. Il primo impianto pilota, realizzato nella nostra sede di Buccino, in provincia di Salerno, è già in esercizio. La prestigiosa collaborazione con RINA ci consentirà di arricchire le nostre competenze e individuare ulteriori soluzioni a sostegno del tessuto industriale in questa delicata quanto stimolante fase di transizione».

Foto archivio