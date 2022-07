Ricercato da due anni per riciclaggio dalla polizia di Roma, arrestato a Principe

Genova. Aveva una condanna a due anni di reclusione per riciclaggio, emesso dalla Procura della Repubblica di Roma. Per questo un 46enne, domiciliato in un campo nomadi nel comune di Roma, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Genova, dopo essere stato fermato e controllato in stazione Piazza Principe.

L’uomo è stato controllato insieme ad alcuni suoi connazionali prima di salire su un treno diretto in Francia e, dopo aver verificato la sua identità personale, è emerso il provvedimento di cattura che era stato disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Terminati gli accertamenti, l’uomo è stato portato nel carcere di Marassi, dove dovrà scontare la pena.