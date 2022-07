Renato Zero, i Nomadi, i Pooh: la storia della musica italiana dice addio a Vittorio De Scalzi

Genova. “Io sono qui dalle 4.30 che respiro un vuoto assoluto, di una perdita per me profonda e incolmabile”. A scrivere queste parole e ad affidarle ai social network è Renato Zero.

L’artista parla della scomparsa di Vittorio De Scalzi, musicista genovese, fondatore dei New Trolls, autore di successi come Quella carezza della sera e Una miniera, polistrumentista e studioso tanto del rock quanto della musica popolare.

Renato Zero era un suo caro amico. “Genova e l’Italia intera piangono la scomparsa di Vittorio De Scalzi, quello che tenterò di fare per Vittorio, è adoperarmi, affinché non vengano dimenticati, i suoi talenti e la sua lealtà nei confronti della musica e di chi lo ha amato profondamente come me! Vi chiedo una preghiera per lui”, conclude.

Anche i Nomadi, attraverso Twitter, esprimono sconcerto e tristezza. “Ci lascia un altro grande artista. Ciao Vittorio salutaci le stelle”.

Anche un personaggio come Rita Pavone commenta la notizia: “Che la terra ti sia lieve, addio amico mio”.

E poi alcuni degli esponenti dei Pooh, band da un certo punto di vista “concorrente”, ma con cui c’era un rapporto di grande stima. “I New Trolls sono nati negli anni 60 come i Pooh, e sono tanti i ricordi che ci legano a loro. Abbiamo sempre avuto un profondo rispetto reciproco sia musicalmente che umanamente – ricorda Roby Facchinetti – chiamai Vittorio al telefono dopo che aveva superato miracolosamente il Covid, e durante la nostra lunga chiacchierata, mi raccontò quanto fosse ancora viva in lui la voglia di fare musica, caro Vittorio, sono convintissimo che da lassù continuerai a fare musica”.

“Ci ha lasciati Vittorio De Scalzi, purtroppo – aggiunge Dodi Battaglia – Con i New Trolls e il suo grande talento ha animato quegli anni pieni di energia nei quali tutti noi seguivamo con entusiasmo e determinazione la strada che la musica ci indicava. Era un mondo completamente nuovo fatto di suoni, di idee da trasmettere agli altri giovani e al mondo”.

E poi Shel Shapiro: “È con grandissimo dolore che apprendo che è venuto a mancare Vittorio De Scalzi. Vittorio, uno dei pochissimi veri grandi creativi musicisti della mia generazione, cioè quella dei “complessi”. E per di più cantava da dio. Abbiamo lavorato insieme per qualche mese realizzando il disco del Concerto Grosso “The Seven Seasons”. È stato un lavoro bellissimo ed è un ricordo indelebile sia umanamente che professionalmente. Vittorio e io ci siamo trovati subito, con totale fiducia l’uno nell’altro, cosa davvero rara. Vittorio, mi mancherai tantissimo. Abbraccio tutta la famiglia e tutti i New Trolls passati e presenti per questa grandissima perdita”.